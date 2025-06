CIC Connection debaterá economia e as novas realidades empresariais

De Caxias do Sul

“O equilíbrio entre o humano e o algoritmo”, o CIC Connection 2025 reunirá líderes, executivos e especialistas para dois dias de imersão em conteúdo estratégico voltado à alta gestão. O evento acontece na quarta e quinta-feira (25 e 26), no UCS Teatro, em Caxias do Sul, com uma programação com 10 palestrantes e oito painéis, abordando desde economia e inteligência artificial até saúde mental, neurociência e relações intergeracionais.



Nesta quarta, o foco estará em economia, negócios e tecnologia. A abertura será com um talk show sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal, com Patricia Acioli, diretora de comunicação corporativa e sustentabilidade da Scania, e Mauro Luis Correia, CEO da HPE Automotores do Brasil, representante oficial das marcas Mitsubishi e Suzuki no País. Em seguida, o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, fará uma análise dos cenários econômicos globais e nacionais.



O dia ainda trará duas apresentações de apelo estratégico. Sandro Magaldi, um dos maiores experts em gestão estratégica de vendas do País, falará sobre liderança disruptiva, e Cristiano Kruel, partner & CIO da StartSe, abordará os impactos da inteligência artificial no mundo corporativo a partir de sua experiência em empresas e centros de inovação como Vale do Silício, Europa e China.



No dia 26, a programação se volta ao comportamento humano dentro das organizações. A abertura será com o talk show “Saúde mental e inteligência emocional”, com Elisa Zingano, sócia-fundadora da Realis Pessoas Conscientes – Negócios Humanizados, e Alessandra Gonzaga, diretora da Conexão IE.



Maior autoridade brasileira sobre a filosofia Ikigai (filosofia japonesa de descobrir propósito), Eduardo Almeida, explora o tema legado e propósito na liderança, enquanto a futurista e pioneira em economia criativa Lala Deheinzelin debate o relacionamento intergeracional nas empresas. O neurocientista Silvio Bugelli, CEO da Capital Relacional, encerra a programação com palestra sobre liderança humanizada sob a ótica da neurociência.