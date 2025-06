Sinal de fim de ciclo de alta da Selic e bom humor externo estimulam alta do Ibovespa

O apetite por risco no exterior estimula moderadamente o Ibovespa na sessão desta terça-feira (24), após o cessar-fogo entre Israel e Irã, anunciado na segunda-feira (23), pelos Estados Unidos. Israel acusou Irã de violar a trégua, o que foi negado pelo governo iraniano.Apesar do alívio nos mercados de ações, a queda das commodities limita a elevação do Índice Bovespa. O petróleo recua acima de 5,00% e o minério em Dalian fechou em baixa de 0,42%. Asim, papéis da Petrobras caíam entre 1,72% (PN) e 1,60% (ON), por volta das 11h20. Vale cedia 0,40%. Já ações mais sensíveis ao ciclo econômico e de grandes bancos avançam, em meio ao entendimento de que o ciclo de aperto monetário chegou ao fim no Brasil.Apesar de o documento não indicar quando o juro básico começará a cair, sugere que o ciclo de alta da Selic terminou, diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença. "A ata não trouxe nada muito diferente do comunicado", diz. Ontem, lembra, ações do setor financeiro caíram sob a expectativa da ata.Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana passada, a Selic foi elevada de 14,75% para 15,00% ao ano, contrariando parte das estimativas. Nesta manhã, na ata, o colegiado justificou o porquê de ter decidido por mais uma alta da Selic na reunião da semana passada. "A economia ainda apresenta resiliência, o que dificulta a convergência da inflação à meta e requer maior aperto monetário", escreveu o Copom.Conforme o Copom, a taxa Selic deve permanecer significativamente contracionista por período bastante prolongado até que haja convergência da inflação para a meta."Em suma, o BC duro reforça a perspectiva de que a Selic permanecerá em 15,0% por um longo período, cenário que adotamos até meados do ano que vem", diz em nota o economista-chefe da Ativa Investimentos, Etore Sanchez.Além de monitorarem o conflito no Oriente Médio, os investidores também focam no presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, após a autoridade monetária manter os juros entre 4,25% e 4,50% na semana passada. Powell participar da primeira sessão na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, nesta terça-feira. Ele voltará a falar amanhã.Há pouco, Powell reiterou que a política monetária está bem posicionada para "esperar e ver" a trajetória da economia antes de ajustar as taxas de juros.Às 11h30, o Ibovespa subia 0,30%, aos 136.985,73 pontos, ante alta de 0,47%, com máxima em 137.199,05 pontos, após ceder 0,22%, na mínima em 136.253,69 pontos. Entre as altas, CVC ON avançava 6,99%. Entre bancos, o maior aumento era 2,13% (Unit de Santander).