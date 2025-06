Bolsas da Ásia fecham em alta, após Trump anunciar cessar-fogo entre Israel e Irã

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que um acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã entrou em vigor.Liderando os ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi saltou 2,96% em Seul, a 3.103,64 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 2,06% em Hong Kong, a 24.177,07 pontos, o japonês Nikkei subiu 1,14% em Tóquio, a 38.790,56 pontos, e o Taiex garantiu alta de 2,10% em Taiwan, a 22,188.76 pontos.Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,15%, a 3.420,57 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,79%, a 2.023,32 pontos.Nesta madrugada, Trump afirmou na sua rede social, a Truth Social, que um cessar-fogo entre Israel e Irã, anunciado ontem, havia entrado em vigor, após mais de uma semana de ataques.Horas depois, no entanto, quando os negócios nos mercados asiáticos já haviam se encerrado, Israel acusou o Irã de ter "violado completamente" a trégua ao lançar mísseis em direção ao território israelense, o que Teerã negou posteriormente.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, após o suposto cessar-fogo no Oriente Médio, interrompendo uma sequência de cinco pregões negativos. O S&P/ASX 200 avançou 0,95% em Sydney, a 8.555,50 pontos.