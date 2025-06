Selic no fim de 2025 sobe de 14,75% para 15,00%, projeta Focus

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2025 aumentou de 14,75% para 15,00%, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter elevado os juros a este nível na última quarta-feira (18). No comunicado, o colegiado sinalizou que deve manter os juros nesse nível por muito tempo, de olho na convergência da inflação à meta, de 3%."Em se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado, ainda por serem observados, e então avaliar se o nível corrente da taxa de juros, considerando a sua manutenção por período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta", afirmou o Copom.O colegiado afirmou que continuará "vigilante" e "não hesitará em prosseguir no ciclo de ajuste caso julgue apropriado." Mesmo assim, o Focus aponta que não deve haver novas altas de juros. Considerando apenas as 100 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também aumentou de 14,75% para 15,0%.O mercado estava dividido sobre o resultado do Copom da semana passada. De 48 instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast, 27 esperavam manutenção da Selic em 14,75%. Outras 21, alta de 0,25 ponto, a 15,0%. A mediana do Focus da última segunda-feira, 16, também apontava para juros estáveis. Já a precificação da curva futura favorecia uma elevação da taxa.A ata da reunião do Copom da última quarta-feira será divulgada nesta terça-feira (24), às 8 horas. Na quinta-feira, 26, o Banco Central publica o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre. O presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, e o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, vão conceder entrevista coletiva para comentar o documento.A mediana para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,50% pela 21ª semana consecutiva. Levando em conta apenas as 99 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária também se manteve em 12,50%.A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 19ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10,0% pela 26ª semana consecutiva.