Bolsas da Ásia fecham mistas, de olho em possível resposta do Irã a ataque dos EUA

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, enquanto investidores aguardam possível reação do Irã a ataques dos EUA contra instalações nucleares iranianas no fim de semana.O índice japonês Nikkei caiu 0,13% em Tóquio, a 38.354,09 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,24% em Seul, a 3.014,47 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,42% em Taiwan, a 21.732,02 pontos.Na China continental, por outro lado, o dia foi de ganhos: o Xangai Composto subiu 0,65%, a 3.381,58 pontos, depois de acumular perdas por duas sessões consecutivas, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,95%, a 1.987,69 pontos. O tom foi igualmente positivo em Hong Kong, onde o Hang Seng garantiu alta de 0,67%, a 23.689,13 pontos.A grande incógnita é como o Irã reagirá, após o ataque dos EUA a três centrais nucleares iraniana levantar questões sobre o que sobrou do programa nuclear de Teerã. Há temores de que o Irã feche o estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo quinto pregão seguido, com baixa de 0,36% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.474,90 pontos.