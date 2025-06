BNDES aprova R$ 566 milhões para Gerdau construir mineroduto e centro de reciclagem em MG e SP

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor total de R$ 566 milhões para a Gerdau construir um mineroduto e um rejeitoduto em Ouro Preto (MG) e implementar um centro de reciclagem para beneficiamento de sucata em Pindamonhangaba (SP).

De acordo com o banco de fomento, os recursos, vindos do Novo Fundo Clima e do Finem, vão reduzir as emissões de mais de 100 mil toneladas de gases do efeito estufa equivalente por ano e gerar cerca de 4.500 empregos diretos e indiretos.

O Fundo Clima é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e tem como finalidade garantir recursos para projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que tenham como objetivo a mitigação das mudanças climáticas.

Com o financiamento, a produtora de aço visa construir um mineroduto com 13 km de comprimento entre a Mina de Miguel Burnier, em Ouro Preto, e a sua unidade de produção de aço localizada em Ouro Branco (MG), além de um rejeitoduto com 10 km de comprimento.

O projeto de mineração da Gerdau também contempla recirculação de água e a redução da circulação de caminhões na região. Está previsto também um centro de reciclagem para beneficiamento de sucata na unidade de produção de aços especiais da empresa, em Pindamonhangaba.

No centro, deve ser possível beneficiar todo o material recebido como sucata e separar os ferrosos, os não ferrosos e as impurezas como terra, borracha e plástico, dentre outros.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o projeto de construção do mineroduto foi aprovado com recursos do Fundo Clima porque se trata de modal de transporte que evita emissões de GEE, em comparação com o modal tradicional, por meio caminhões movidos a diesel.

O banco estima que um mineroduto pode substituir 1,5 mil caminhões por dia no transporte de 60 mil toneladas de minério.

"O projeto aprovado está relacionado à prioridade do governo do presidente Lula no âmbito da nova política industrial, que tem como missão a descarbonização, tornando a indústria nacional mais verde", afirma Mercadante.

Segundo a Gerdau, a empresa adquire cerca de 10 milhões de toneladas de sucata por ano diretamente de indústrias, cooperativas e catadores nos países em que opera, e estima que suas compras anuais de sucata movimentam mais de 1 milhão de pessoas só no Brasil.

"Com estes investimentos, vamos ampliar a eficiência energética e reduzir as emissões de gases de efeito estufa nas nossas operações, bem como evoluir na competitividade do nosso negócio. Ficamos felizes em retomar o relacionamento com o BNDES e esperamos ter novas oportunidades de construir juntos", afirma Rafael Japur, diretor financeiro da Gerdau.