Empresários do setor de transporte estão pessimistas, diz pesquisa da CNT

Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) revela pessimismo entre empresários do setor de transporte, com destaque para a preocupação com juros altos, carga tributária excessiva e a ausência de políticas públicas específicas para o setor. O levantamento foi realizado em parceria com a Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul) onde foram ouvidos 143 empresários. Apesar do cenário desfavorável, os empresários demonstraram otimismo em relação à gestão interna de seus negócios, destacando investimentos em planejamento, eficiência operacional e ações para mitigar riscos.

No segundo trimestre de 2025, o índice de confiança dos transportadores rodoviários gaúchos alcançou 41,4%, registrando queda de 6,5% em relação ao quarto trimestre de 2024. O indicador de condições atuais caiu para 32,3%, uma retração de 6,9 % em relação ao último trimestre de 2024. O Índice CNT de Confiança do Transportador é uma sondagem realizada pela Confederação com o objetivo de acompanhar a confiança dos transportadores em relação ao cenário econômico (ambiente de negócios) e à sua atividade empresarial.

Entre os fatores apontados para a redução da confiança dos empresários está o ceticismo em relação à condução da política econômica do Brasil. Além disso, eles fizeram críticas diretas ao governo federal, em função da taxa de juros elevada, alta carga tributária e falta de políticas públicas para o setor. A desaceleração de alguns setores afeta diretamente a atividade de transporte e logística, em função da queda da demanda e redução do valor do frete.

O levantamento apontou também a falta de infraestrutura adequada e insegurança jurídica para promover investimentos em projetos de longo prazo. O impacto severo das enchentes, segundo os empresários, ainda reverberam sobre diversos setores e empresas do transporte e também sobre a qualidade das rodovias. O índice relacionado às expectativas para os próximos seis meses para a economia brasileira e para a própria atividade das empresas foi de 45,9%, o menor valor observado desde o início da sondagem, assim como ocorreu no segundo trimestre de 2024.