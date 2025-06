SENGE‑RS lança plataforma para aproximar contratantes de serviços de engenharia

Criado para aproximar engenheiros, empresas e contratantes de serviços de engenharia, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (SENGE-RS) lança a plataforma ‘Conexões Engenharia’. Criado para ser um hub digital, a iniciativa será apresentada oficialmente no auditório do Sindicato, na abertura do seminário “Formar para Transformar: O Engenheiro que o Brasil Precisa”, evento alusivo aos 83 anos da entidade, comemorados neste 20 de junho. O evento e o lançamento da plataforma ocorrem nesta segunda-feira (23), às 13h.

Inspirada nos modelos de marketplace e redes profissionais, o ‘Conexões Engenharia’ funcionará como um ambiente de trocas em tempo real, reunindo demandas de projetos e serviços de engenharia ou arquitetura (“oportunidades de conexão”), catálogo de perfis profissionais para engenheiros e estudantes anúncio de vagas CLT e estágios, publicados por empresas e contratantes.



“Ao centralizar esses recursos, o SENGERS pretende reduzir a distância entre quem necessita de soluções de engenharia e quem oferece conhecimento técnico, impulsionando inovação e desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul”, destaca o presidente do SENGE-RS, Cezar Henrique Ferreira.