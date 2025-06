Bolsas da Ásia fecham sem direção única, de olho em Israel-Irã e após PBoC manter juros

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, após os EUA adiarem decisão sobre possível envolvimento no conflito entre Israel e Irã e o banco central chinês, conhecido como PBoC, deixar suas principais taxas de juros inalteradas.Liderando ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi subiu 1,48% em Seul, a 3.021,84 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,26% em Hong Kong, a 23.530,48 pontos, e o Taiex registrou modesta alta de 0,19% em Taiwan, a 22.045,74 pontos.Os mercados do Japão e da China, por outro lado, ficaram no vermelho. O Nikkei caiu 0,22% em Tóquio, a 38.403,23 pontos. Principal índice chinês, Xangai Composto teve perda marginal de 0,07%, a 3.359,90 pontos, e o Shenzhen Composto recuou 0,60%, a 1.969,04 pontos.Ontem, a Casa Branca disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, decidirá sobre a eventual entrada de Washington na guerra de Israel contra o Irã nas "próximas duas semanas".Seguindo outros grandes bancos centrais, o PBoC manteve suas taxas de juros para empréstimos (LPRs) de 1 ano e 5 anos em 3% e 3,5%, respectivamente. Nesta semana, o americano Federal Reserve (Fed), o Banco do Japão (BoJ) e o Banco da Inglaterra (BoE) também deixaram seu juros básicos intocados em meio às incertezas da política tarifária do governo Trump e em um ambiente de riscos geopolíticos elevados.Na Oceania, a bolsa australiana acumulou perdas pelo quarto pregão consecutivo hoje: o S&P/ASX 200 caiu 0,21% em Sydney, a 8.505,50 pontos.