Porto Alegre ganha novo voo direto para Bariloche, na Argentina

Decolou nesta quinta-feira (19), às 12h25min, o primeiro voo da companhia aérea Azul partindo de Porto Alegre diretamente para Bariloche, norte da Patagônia argentina. Serão ao todo 31 operações (considerando ida e volta) nos próximos meses, de 19 de junho a 24 de agosto, interligando Porto Alegre a um dos destinos mais procurados na alta temporada de inverno.

Os voos entre Porto Alegre e Bariloche terão partida em dois horários no período da tarde, todas as quintas-feiras, e sempre a bordo de aeronave Airbus A320, com capacidade para transportar 168 passageiros.



Bariloche é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros na temporada de inverno, por ser ideal para a prática esportiva na neve, em suas várias estações de esqui. Para além disso, oferece diversas opções de passeios em belas paisagens, nos lagos andinos, em parques e vinícolas. Outra atração é a gastronomia argentina, com suas famosas parrillas, seus chocolates, seus vinhos premiados e até mesmo cervejas artesanais.



“Apostamos em nossos bons resultados do ano passado para garantir não só o atendimento neste ano dessa alta demanda por esse destino argentino, como também para ampliar as possibilidades de acesso dos nossos Clientes ao nosso vizinho. Também avaliamos o grande número de argentinos que buscam o nosso país nesses meses de inverno para, em contrapartida, aumentarmos os destinos nacionais, e prepararmos os nossos hubs, para recebê-los”, explica Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul.

Confira os horários dos voos de ida e volta para Bariloche

Saída de Porto Alegre: 12h25min, às quintas-feiras

Chegada em Bariloche: 16h

Saída de Bariloche: 17h, às quintas-feiras

Chegada em Porto Alegre: 20h15min