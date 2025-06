ExpoBento e Fenavinho têm intensa programação até domingo

De Bento Gonçalves



Os três últimos dias da 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho serão de intensa programação para os visitantes que acessarem o Parque de Eventos de Bento Gonçalves. As atividades ocorrem até às 21h de domingo, com atrações culturais variadas, enogastronômicas e de negócios para todos os perfis de públicos. São 515 marcas expositoras, que totalizam mais de 30 mil itens de compra.



A ExpoBento, realizada com o objetivo principal de fomentar os negócios da economia e promover as tradições regionais, é dividida em áreas temáticas, como variedades, salões do automóvel e do imóvel, moda, agricultura familiar e recreação infantil, além de desfiles de moda, exposição de carros antigos, bingo beneficente e espaço vida e saúde. Já a Fenavinho concentra 19 estandes de vinícolas da região, que oferecem degustação e venda de vinhos, espumantes e sucos, bem como a praça de alimentação com 40 opções de restaurantes com variadas opções de pratos, dos tradicionais aos contemporâneos e lanches.



Dentre as atrações culturais destes últimos dias está o show “A Sbornia Kontr'Atracka”, às 15h30min da sexta, com Hique Gomez. O Rock de Galpão mostra clássicos da música tradicionalista com roupagem rockeira, às 21h30min. No sábado, o destaque será o grupo Tholl, a partir das 13h. No domingo, o foco será nos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Haverá apresentações da Orquestra de Sopros de Faria Lemos, do tenor Alexandre Borges, da Le Farfalle e da Cavatappi.



Na sexta-feira e sábado, o funcionamento será das 10h às 22h30min e, no domingo, das 10h às 21h. Os ingressos custam R$ 18 e o estacionamento é de R$ 30 para automóveis e R$ 10 para motos. Mais informações em www.expobento.com.br.



De acordo com a organização dos eventos, são esperados em torno de 300 mil visitantes e geração de R$ 55 milhões em negócios. Iniciativas do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-B) e iniciadas em 12 de junho, são organizadas, voluntariamente, por integrantes da comunidade. À frente dos grupos de trabalho está o empresário do setor de transportes, Cesar Anderle, que participa dos eventos desde 2019, tendo passado por diretorias, como de projetos e comercial, até o cargo principal, de diretor-geral.

Nesta entrevista, faz considerações sobre pontos centrais para o sucesso dos eventos.



Jornal do Comércio – Quando e porque começou seu envolvimento com a ExpoBento e Fenavinho?

Cesar Anderle – Fui convidado para participar do CIC em 2018. Até então participava de outras entidades comunitárias e empresariais. Compreendi, então, a dimensão do poder do associativismo. Participo da ExpoBento desde 2019, com passagens pelas diretorias de projetos e comercial, até o cargo atual de diretor-geral. Compreendi a importância de termos projetos bem elaborados para a busca de recursos, bem como a dinâmica de relacionamento com os entes públicos. Para assumir o cargo de diretor-geral, que é um desafio, foi necessária uma preparação muito grande junto à empresa e à família.



JC- Com base na experiência dos eventos anteriores, quais as principais mudanças para esta edição?

Anderle – Acredito que a humildade seja um dos principais pontos para a evolução e sucesso dos eventos. Cada nova diretoria introduz melhorias observadas pelas anteriores. Para este ano, melhoramos o acesso ao parque, que era um problema muito sério. Enfrentávamos, sem exagero, quilômetros de filas de automóveis para entrar no parque. Muitos visitantes de fora da cidade desistiam pela demora. Para esta edição, implantamos, no pórtico de entrada, o sistema de máquinas móveis para cobrança do estacionamento e atender, simultaneamente, até 16 veículos, o dobro do sistema convencional. Internamente, retiramos os dois estacionamentos das vias principais de acesso e saída aos pavilhões, o que melhorou o fluxo.

Empresário do setor de transportes, Cesar Anderle participa dos eventos desde 2019 Cesar Silvestro/Divulgação/JC

JC – Como se divide o público visitante dos eventos?

Anderle - Em torno de 35% é de Bento Gonçalves. Os demais são da Serra e regiões dos vales do Paranhana e Taquari, Missões, dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e do Nordeste e Norte. Nestes casos, são turistas que já estão na região a passeio. Trabalhamos em parceria com a hotelaria para divulgar a feira junto aos hóspedes.



JC – Nesta edição são 515 marcas expositoras, um recorde. Tem fila de espera?

Anderle - Temos lista de espera, o que é bom para o início da próxima edição. A respeitabilidade dos eventos é grande, motivo que leva muitas empresas a querer participar. Temos por política, nos primeiros 60 dias, priorizar as marcas locais para a manifestação de interesse em participar. Na sequência, abrimos para empresas da região e depois para as demais, inclusive de outros estados. Nas últimas quatro edições, tivemos 30% de expositores novos; neste ano, subiu 40%. Isto beneficia o visitante que encontra produtos diferentes a cada edição.



JC – Com este número de expositores e lista de espera é possível aumentar a área de exposição?

Anderle – A estrutura do parque soma 58 mil metros quadrados de área coberta, só não usamos um pavilhão, onde, neste ano, realizamos o show nacional. Ainda não usamos este espaço, conhecido como pavilhão E, porque é preciso que o público migre até ele por meio de escadas rolantes. Ainda não nos sentimos à vontade com esta transição para ter um público na parte de baixo. Não queremos criar uma expectativa e frustrar os expositores. Hoje, as marcas têm a garantia de que os visitantes circulam em frente a todos os espaços.



JC – Chama a atenção os corredores amplos nos pavilhões. A tendência é manter este desenho?

Anderle – Aliados aos climatizadores e pavilhões acarpetados, os corredores amplos são uma das qualidades da feira. Não vamos reduzir as dimensões dos corredores para ter mais rentabilidade e tirar o conforto e segurança dos visitantes. Em 2022, tivemos recorde de 54 mil pessoas em um dia. Este layout também nos permite ter a integração dos diferentes ambientes da exposição. O público enxerga e elogia este desenho.



JC – As áreas dos espaços temáticos são definidas em função de demanda de expositores?

Anderle – Sim, delimitamos em função da procura por expositores, a cada edição isto é ajustado conforme demanda. São mais de 30 mil itens em exposição. Temos tamanhos diversos de estandes para contemplar todos os tipos de perfis de negócios. O espaço de Variedades, por exemplo, é de estandes menores, mas com uma infinidade de produtos em exposição.



JC – A Fenavinho é um atrativo diferenciado na ExpoBento. Algum projeto de aumentar o espaço?

Anderle – Nesta edição são 19 vinícolas, três a mais que na edição anterior. O aumento foi possível pela remodelação da área, com o reposicionamento do Bodegão da área central para a lateral. Além destas marcas, temos dezenas de pequenas vinícolas no espaço da agricultura familiar. Para 2026, ainda considero improvável a ampliação do espaço da Fenavinho, que já cresceu e foi melhorado.



JC – Qual a origem da receita da ExpoBento e Fenavinho?

Anderle – O orçamento de R$ 8 milhões é sustentado pela venda dos espaços para expositores, bilheteria, patrocínios por meio da Lei Rouanet e dezenas de apoiadores. A feira ganhou credibilidade, sendo avaliada como algo da cidade, e não do CIC, o que atrai muitas marcas interessadas em ganhar visibilidade. Temos um compromisso grande com a sustentabilidade financeira, pois são eventos da iniciativa privada, de responsabilidade do CIC-BG, com apoio institucional e cota de patrocínio do poder público municipal. São eventos com renovação anual de seus gestores, que avalio como outro fator de sucesso, por trazer visões novas e inovadoras.