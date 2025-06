Fecomércio-RS avalia decisão do Copom de aumentar a taxa Selic para 15% ao ano

Para o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, a decisão do Copom por aumentar a taxa Selic para 15,00% a.a., "reflete um Banco Central que quer reforçar sua credibilidade no compromisso com a meta de inflação, em um cenário que apresenta ainda atividade econômica resiliente, mercado de trabalho aquecido, expectativas desancoradas, muita incerteza quanto ao equilíbrio das contas públicas, além de um cenário internacional complexo".

A nota divulgada pela entidade na noite desta quarta-feira (18), afirma ainda: "É unanimidade que o aperto monetário que estamos vivenciando é histórico e penaliza muito a população e as empresas brasileiras. Já tarda o tempo de reduzir os juros, mas sabemos que é necessário criar condições fiscais para que isso aconteça. Para tanto, é fundamental que o ajuste das contas públicas se dê por meio da redução e racionalização dos gastos, e não pelo caminho do aumento de receitas, como tem sido a prática habitual do governo atual".