Drone pulverizador atrai atenções na ExpoBento

De Bento Gonçalves

Entre os mais de 30 mil itens à venda pelos 515 expositores da ExpoBento e Fenavinho, um tem chamado a atenção. No estande da TEXAG Sul, o visitante tem contato com o que é apresentado como o maior drone pulverizador do Brasil. O produto chinês é produzido pela XAG, importado pela Timber e vendido nacionalmente pela TEXAG, que tem representações em vários estados.



Márcio Andrei Fusiger, diretor da TEXAG Sul, com sede em Chapada, destaca que o equipamento está sendo muito bem aceito no mercado, em especial na Serra, em razão dos benefícios que proporciona aos agricultores. Cita a redução dos riscos de exposição aos defensivos, facilidade de aplicação em função do relevo acidentado da região e menos uso de água – nos procedimentos convencionais, manual ou com uso de trator, a média é de 400 a 1 mil litros por hectare; com o pulverizador cai para entre 50 e 80 litros. A produtividade é outro diferencial. Enquanto o sistema convencional alcança em torno de quatro hectares ao dia, o drone faz a mesma área em uma hora.

De acordo com Fusiger, a empresa iniciou o trabalho na Serra há um ano, tendo a parceria da Vegesul, de Farroupilha, e os resultados têm sido excelentes. Por questões contratuais, não informa o número de unidades vendidas, mas reforça que a aceitação é grande, com várias negociações em andamento. O equipamento pode ser usado em qualquer cultura, mas na Serra, especialmente, é para o setor vitícola e citros. A representação é estadual, mas com foco maior na Serra e no Alto Uruguai.



O equipamento tem capacidade de tanque para 50 litros de líquidos. Com a troca do tanque, também é habilitado para a dispersão de grãos. Em julho, chega ao mercado um novo modelo com capacidade para 70 litros de líquidos. O drone é vendido por R$ 169 mil, incluído o kit de acessórios. Por ser um produto sem similar no mercado nacional, tem financiamento pelo BNDES, por meio do programa Mais Alimentos.

Oficinas gastronômicas integram a programação

A 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho oportunizam aos visitantes uma experiência enogastronômica completa. Além de desfrutar das delícias da culinária local, combinadas com vinhos e espumantes da região, e adquirir produtos típicos na agroindústria, é possível aprender a preparar alguns pratos.

O ExpoBento na Mesa, realizado em parceria com o Senac Bento Gonçalves, oferece oficinas gratuitas que vão desde receitas tradicionais italianas até preparações criativas voltadas ao público infantil. Os visitantes podem participar diariamente, com inscrições antecipadas (https://portal.senacrs.com.br/eventos?bu=17) ou diretamente no local, sujeitas à disponibilidade de vagas. A programação é variada e inclui atividades para casais, avós e netos, amigos e crianças. Nesta quarta, por exemplo, haverá oficinas de brigadeiros para o público infantil e de hambúrguer para adultos.



Em função do feriado de Corpus Christi, a visitação ao Parque de Eventos de Bento Gonçalves terá horário ampliado na quinta-feira. Será das 10h às 22h30, com ingressos ao preço de R$ 18 e estacionamento de R$ 20 para automóveis. Além dos shows musicais, realizados praticamente de hora em hora, a programação também contempla desfiles de moda.