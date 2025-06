Trajetória de cinco décadas da Calçados Beira Rio é destacada em livro

O empresário Roberto Argenta, 73 anos, presidente da Calçados Beira Rio, que hoje atende mais 29 mil clientes no Brasil e em diversos países do mundo, é filho de agricultores e começou sua jornada na roça, passando por estudos em um seminário e a formação como contador. Aos 22 anos, Argenta criou uma fábrica de calçados em um galpão de madeira à beira do rio em Igrejinha. A história do empresário faz parte do livro "Calçados Beira Rio S.A: um legado que transforma a história do calçado", escrito pelo filho Marcelo Argenta. A publicação foi lançada nesta terça-feira (17) no showroom da empresa em Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos

O evento que comemorou as cinco décadas da empresa contou com as presenças de funcionários, clientes e fornecedores. "Acredito no trabalho. E para mudar o Brasil é preciso valorizar o trabalho", destaca. Aos funcionários e clientes, Argenta fez um agradecimento especial e disse que no Brasil está difícil de vender em razão dos juros altos e do aumento de impostos. "Meus agradecimentos a todos os funcionários, clientes e fornecedores pela parceria nesses cinquentas anos", ressalta.

Na comemoração dos 50 anos de fundação da Calçados Beira Rio, o presidente Roberto Argenta estava acompanhado dos filhos Vinicius, Rodrigo e Marcelo. As comemorações do cinquentenário tiveram o descerramento de uma placa comemorativa e um parabéns com direito a bolo distribuído a todo os convidados - funcionários, fornecedores e clientes.



Marcelo Argenta, filho de Roberto e conselheiro consultivo de Relações Humanas da empresa, diz que a obra foi estruturada em sete capítulos. A publicação percorre desde as origens da organização até a consolidação de uma cultura empresarial. Os temas abordam o DNA da Beira Rio como gigante do setor, os fundamentos da Ontopsicologia aplicada ao mundo corporativo, os bastidores e aprendizados do programa "Conquistando a Perfeição", além de análises sobre a atuação da gestão.

O livro mostra os resultados alcançados, a construção de equipe e o olhar humanista sobre quem sustenta essa trajetória: as pessoas. Ao longo de suas 221 páginas, dados, reflexões e conceitos que documentam a história da empresa. "O livro nasceu do que eu vivo de perto: uma empresa feita por pessoas que acreditam no poder da evolução contínua. Toda organização que deseja se manter viva precisa cultivar o que a faz humana", acrescenta Marcelo Argenta.

Argenta destaca que a Calçados Beira Rio tornou-se referência global ao transformar resíduos industriais em ativos de valor. Os projetos Ambiplast e Ecofavo, segundo o conselheiro consultivo de Relações Humanas da empresa, ressignificam materiais da própria linha de produção, dando origem tanto a componentes sustentáveis usados nos calçados quanto a elementos de visual merchandising como pufes, expositores e slat walls. "Com o conceito #nowastedesign, a empresa promove uma mudança de paradigma na indústria calçadista, identificando produtos fabricados sem uso de água e certificados com o selo internacional Origem Sustentável.