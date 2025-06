Bolsas da Ásia fecham mistas e com variações modestas, de olho em Israel-Irã e após BoJ

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações modestas nesta terça-feira, enquanto investidores seguem monitorando os desdobramentos do conflito entre Israel e Irã e após o Banco do Japão (BoJ) mais uma vez deixar seu juro básico inalterado.O índice japonês Nikkei subiu 0,59% em Tóquio, a 38.536,74 pontos, após o BoJ manter sua principal taxa de juros em 0,5% pela terceira vez consecutiva e decidir reduzir suas compras mensais de JGBs, como são conhecidos os títulos do governo do Japão. O presidente do BoJ, Kazuo Ueda, reiterou, porém, que o BC japonês poderá voltar a elevar juros, a depender do comportamento da economia e das condições de preços.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,34% em Hong Kong, a 23.980,30 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,12% em Seul, a 2.950,30 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,73% em Taiwan, a 22.211,59 pontos.Na China continental, os mercados tiveram leves perdas: o Xangai Composto recuou 0,04%, a 3.387,40 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,12%, a 2.010,52 pontos.Preocupações sobre a situação no Oriente Médio voltaram a ganhar força após militares de Israel emitirem ontem um alerta de evacuação para centenas de milhares de pessoas na capital iraniana, Teerã.O presidente dos EUA, Donald Trump, que também fez um alerta pessoal sobre Teerã, deixou ontem a reunião de cúpula do G7 antes do previsto, mas negou que tenha sido para negociar um "cessar-fogo" entre Israel e Irã.Na Oceania, a bolsa australiana fechou em baixa marginal hoje, com perda de 0,08% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.541,30 pontos.