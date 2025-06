Futuro da usina Candiota 3 segue indefinido

operando no mercado de curto prazo termelétrica Candiota 3 está em meio a um impasse, mas pode ter um importante desdobramento em breve. O veto no Projeto de Lei (PL) 576 ao item que permitiria a prorrogação por mais tempo da comercialização da geração da usina pode ser apreciado nesta terça-feira (17) pelo Congresso Nacional. No entanto, como essa matéria ainda não motivou um acordo, a análise de outros vetos poderá passar na frente e o tema ser postergado mais uma vez (havia a perspectiva de que o assunto seria tratado em maio). Atualmente, sem um contrato de longa duração, o destino daestá em meio a um impasse, mas pode ter um importante desdobramento em breve. O vao item que permitiria a prorrogação por mais tempo da comercialização da geração da usina pode ser apreciado nesta terça-feira (17) peloNo entanto, como essa matéria ainda não motivou um acordo, a análise de outros vetos poderá passar na frente e o tema ser postergado mais uma vez (havia a perspectiva de que o assunto seria tratado em maio).

Mesmo com a possibilidade da queda do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser o caminho para dar sobrevida à térmica a carvão, o prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, considera que a ação mais viável para garantir a continuidade do complexo seja por meio de Medida Provisória (MP)."Mas, não sendo por MP, também somos favoráveis a solução pelo veto", comenta o prefeito.

Ele reforça que a usina continua operando, porém não tem uma garantia de um acordo operacional de maior duração. Folador frisa que, com um contrato longo em mãos, a usina pode ser mais competitiva. "Mas, está faltando vontade política, a decisão de fazer", critica o prefeito. A usina de Candiota 3 tem 350 MW de potência instalada, capacidade que pode atender a cerca de 9% do consumo de energia do Rio Grande do Sul.

Folador participou nessa segunda-feira (16) do 2º Diálogo sobre a Transição Energética Justa e Inclusiva no Rio Grande do Sul, realizado na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. Ele ressalta que, além da questão da usina, para o aproveitamento do carvão em Candiota há projetos para a instalação no município de uma fábrica de ferro silício alumínio, que é um produto consumido pela indústria siderúrgica, e de uma planta de metanol, ureia e fertilizantes. Caso os dois empreendimentos carboquímicos sejam confirmados, segundo Folador, isso significaria um investimento bilionário na região.

O presidente da Associação Brasileira do Carbono Sustentável (ABCS), Fernando Zancan, reitera que o carvão pode ser aproveitado para outras finalidades, assim como para a geração termelétrica. Uma dessas possibilidades é o uso na cadeia de fertilizantes. "Um país como o nosso não pode ficar dependente da importação de fertilizantes", defende Zancan. Ele alerta que conflitos mundiais como ocorrem hoje podem desestabilizar o comércio internacional desses produtos e por isso seria importante contar com abastecimento interno.

Também presente no encontro da Assembleia Legislativa, o vice-governador Gabriel Souza recorda que o governo gaúcho contratou uma consultoria para a formulação de um processo de transição energética justa para o Rio Grande do Sul. Esse trabalho, adianta o dirigente, deve ser entregue até o começo do próximo ano. Souza salienta que a questão da mineração envolve três fatores relevantes: o econômico, o social e o ambiental.

"Seria absurdo alguém imaginar e defender, e infelizmente vejo muitos defendendo essa tese completamente esdrúxula, de abruptamente parar completamente com a mineração de carvão no Estado", diz o vice-governador. O secretário adjunto de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Marcelo Camardelli, complementa que o Estado é rico em recursos minerais que podem contribuir para as receitas e geração de empregos no Estado.

Ele informa que a atividade mineral no Rio Grande do Sul movimentou mais de R$ 2,8 bilhões em valor de produção comercializada, em 2023, representando 2,3% da indústria nacional. O estado ocupa a 9ª posição entre os estados produtores de bens minerais do País. "Não há transição energética sem mineração", finaliza Camardelli.