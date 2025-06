ExpoBento abre espaço para divulgação de miniempresas

De Bento Gonçalves



Uma importante etapa do amadurecimento dos negócios participantes do projeto Miniempresa está sendo concluída com a realização da 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho. Até o dia 22 de junho, as nove escolas integrantes do programa da Junior Achievement, viabilizado em Bento Gonçalves pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG), terão o contato direto com o público para apresentarem e venderem seus produtos.



Essa é a fase conclusiva do projeto que mobilizou e desafiou, durante três meses, mais de 170 estudantes do Ensino Médio a criar uma empresa do zero, sob a orientação de profissionais voluntários. Neste ano, os participantes oriundos das escolas Mestre Santa Bárbara, Impulso, Cenecista, Sagrado Coração de Jesus, Landell de Moura, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Marista Aparecida, Bom Retiro e Cecília Meireles criaram produtos que vão de difusores de ambiente a xampu para pet, passando por dobradores de roupa e capas de chuva.

Para desenvolverem os itens, eles frequentaram aulas no contraturno escolar, nas próprias instituições participantes. Tiveram lições relativas a assuntos como pesquisa de mercado, precificação e cálculo de lucro, além de serem orientados nas áreas de produção, marketing, recursos humanos e finanças.



O Miniempresa é promovido mundialmente pela Junior Achievement, organização sem fins lucrativos de educação empreendedora. Além de atuarem localmente, as equipes têm a oportunidade de participar de seletivas estaduais e nacionais e até irem para uma disputa mundial.





Organização avalia como positivos os resultados iniciais



A ExpoBento e Fenavinho atraíram, de quinta (12) a domingo (15), 113 mil visitantes ao Parque de Eventos, em Bento Gonçalves. O resultado inicial está alinhado com a expectativa da organização de alcançar público de 280 mil pessoas e gerar em torno de R$ 55 milhões em negócios até o dia 22. “Começamos feira e a festa muito bem, com bom fluxo de visitantes e geração de negócios para os expositores, alinhado com o propósito ao qual a ExpoBento se alinha na condição de maior encontro multissetorial de compras e entretenimento do país”, avalia o diretor-geral César Anderle.



A segunda-feira foi de portões liberados para o público conhecer os produtos e serviços expostos por 515 marcas, que juntas totalizam em torno de 30 mil itens diferentes. Também puderam degustar e adquirir vinhos, sucos e de 19 empresas, além de chopp, e aproveitar as opções gastronômicas encontradas em mais de 40 operações espalhadas pelos pavilhões.



Na terça e quarta-feira, os ingressos custarão R$ 10, além de R$ 20 para estacionamento de veículos no interior do parque. Os pavilhões poderão ser visitados das 18h às 22h30. Para terça, a programação de shows contempla artistas locais e regionais. Para a quarta a atração será a apresentação de Luan Santana, a partir das 23h, no pavilhão E. Para o show é preciso adquirir bilhete à parte, à venda em q2ingressos.com.br. A ExpoBento e a Fenavinho são uma realização do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. Mais informações em www.expobento.com.br.