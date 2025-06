Rendimento médio dos brasileiros chega a R$ 3.270

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (Dieese) divulgou na sexta-feira (13) o boletim Emprego em Pauta, com dados do quarto trimestre de 2024. De acordo com os índices, o rendimento médio dos brasileiros chegou a R$ 3.270 no período.

De acordo com o levantamento, entre 2014 e 2022, o rendimento médio no país manteve-se praticamente estável, com exceção dos anos 2020 e 2021, impactados pela crise pandêmica. No entanto, de 2022 até 2024, houve aumento de 7,5% no rendimento médio das pessoas ocupadas, atingindo R$ 3.270 mensais no quarto trimestre de 2024.

O boletim destaca, porém, que, embora o crescimento médio do rendimento tenha ficado em torno de 7,5%, entre 2022 e 2024, para todas as faixas de renda, os que ganhavam menos foram menos beneficiados. Para os ocupados com os menores rendimentos, o aumento foi equivalente a R$ 76 mensais. Já para os 10% com maiores rendimentos, o ganho foi 12 vezes maior: de R$ 901 mensais.



O levantamento mostra ainda que quase um terço dos ocupados, no último trimestre de 2024, continuava a receber, no máximo, um salário mínimo, enquanto os preços de itens básicos de consumo cresciam em ritmo mais acelerado do que a média da inflação, afetando diretamente os mais pobres.



"Por isso, políticas que incentivem a criação de empregos formais, a valorização do salário mínimo e o uso de instrumentos de negociação coletiva são fundamentais para a melhoria da vida dos brasileiros", destaca o texto.