Estado publica edital para atrair empresas e impulsionar produção de hidrogênio verde

O governo estadual publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (13), o edital de chamamento público do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde no Rio Grande do Sul (H2V-RS). A iniciativa, realizada em parceria com o Badesul, apoiará empreendimentos e impulsionará políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor no Estado.



O edital prevê as etapas do processo de inscrição e seleção de empresas interessadas em apresentar projetos com soluções inovadoras que contribuam para a viabilização da produção, da transmissão, da armazenagem e do uso do hidrogênio verde (H2V). Entre os principais requisitos está a produção de H2V, renovável e/ou de baixa emissão de carbono no território do RS, combinada com pelo menos um dos seguintes temas de aplicação: processo produtivo industrial ou insumo para a atividade industrial.

