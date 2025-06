Aumento de impostos diminui participação do governo no Plano Safra, aponta Farsul

novo pacote de impostos em substituição ao aumento do IOF aumentar impostos, seja o IOF ou o pacote anunciado, diminui a participação do governo no Plano Safra.



Segundo o economista-chefe da Farsul, Antonio Da Luz, os valores emprestados aos produtores rurais despencaram em quase R$ 60 bilhões quando comparado ao ciclo anterior do programa. “O próprio relatório do Ministério da Agricultura, que mede o desempenho do crédito rural entre julho de 2024, quando começou o atual Plano Safra, em maio de 2025, aponta para uma redução de 15% nos valores concedidos em relação ao ano anterior”, afirma. Após o governo federal anunciar na quarta-feira (11) o(Imposto sobre Operações Financeiras), setores do agronegócio manifestaram preocupação. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) alegou que, seja o IOF ou o pacote anunciado,Segundo o economista-chefe da Farsul, Antonio Da Luz, os valores emprestados aos produtores rurais despencaram em quasequando comparado ao ciclo anterior do programa. “O próprio relatório do Ministério da Agricultura, que mede o desempenho do crédito rural entre julho de 2024, quando começou o atual Plano Safra, em maio de 2025, aponta para uma redução de 15% nos valores concedidos em relação ao ano anterior”, afirma.



A maior consequência dessa queda consta nos contratos de custeio, que caíram em 16%, e de investimento, 6% a menos. “Estamos tendo cada vez menos produtores, porque o número de contratos também apresenta uma queda muito severa, e a maior parte desta queda aconteceu justamente nos recursos livres, estes que agora vão ser taxados”, alega Da Luz.



O novo pacote, que substitui o aumento do IOF, amplia a tributação sobre apostas esportivas (bets), criptoativos e investimentos isentos como Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) — estes dois últimos eram considerados recursos livres.



Para a Farsul, tributar a LCA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRAS) e a Cédula de Produto Rural (CPR), — antes consideradas recursos livres de taxação — é diminuir a participação do estado no programa. “O governo diminui a sua participação no Plano Safra, aumenta a participação de recursos livres, que não tem nada a ver com o governo, e ainda por cima, tributa", finaliza.