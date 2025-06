Dólar recua com crescente tensão no oriente médio e de olho em varejo

O dólar recua ante o real na manhã desta quinta-feira (12), puxado pela desvalorização global da divisa americana por aumento da tensão geopolítica no Oriente Médio. Autoridades dos EUA foram informadas de que Israel está pronto para lançar uma operação contra o Irã, segundo fontes. Os EUA temem retaliações iranianas a suas instalações no Iraque e, por isso, recomendaram que cidadãos americanos deixem o Oriente Médio.



No entanto, a queda do dólar ante o real é mais contida do que no exterior diante do recuo do petróleo e minério de ferro e, em especial, pelo desconforto interno com o pacote do governo para compensar perdas com o recuo no aumento do IOF e aumentar a arrecadação.



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o "objetivo com medidas é reduzir gasto tributário em 5% de R$ 800 bilhões" e valerão a partir de 2026. Segundo ele, o que afeta mercado é Selic, e é preciso criar condições para ela cair.



As vendas do varejo caíram 0,4% em abril ante março, segundo o IBGE, menor que a mediana de queda de 0,7% e dentro das expectativas do mercado (-1,5% a +0,4%). Na comparação com abril de 2024, houve alta de 4,8%, maior que a mediana (+3,8%).



Nos EUA, a Boeing afirmou, por meio de nota, estar ciente dos relatos sobre o acidente envolvendo um avião 787 Dreamliner da companhia na Índia, o primeiro acidente de uma aeronave Boeing 787. A fabricante disse ainda estar "coletando mais informações" sobre a queda da aeronave, que tinha 242 pessoas a bordo.



A China indicou nesta quinta-feira que está determinada a cumprir o acordo comercial firmado com os EUA esta semana, após o presidente Donald Trump afirmar que um pacto para reativar a trégua comercial foi concluído.