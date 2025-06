Bolsas da Ásia fecham sem direção única em meio a detalhes vagos de acordo EUA-China

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, declarar que chegou a um acordo comercial com a China, sem, no entanto, fornecer detalhes.Liderando perdas na região, o índice Hang Seng caiu 1,36% em Hong Kong, a 24.035,38 pontos, enquanto o Nikkei recuou 0,65% em Tóquio, a 38.173,09 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,81% em Taiwan, a 22.287,82 pontos.Na China continental, o Xangai Composto ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,01%, a 3.402,66 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,15%, a 2.027,54 pontos.Ontem, Trump disse que os EUA e China alcançaram um acordo para retomar os termos da trégua comercial firmada em maio. Os detalhes do acordo, no entanto, ainda são vagos. Em postagem na Truth Social, o republicano sugeriu que as tarifas a importações chinesas ficarão em 55%.O pacto, que veio após dois dias de reuniões no começo da semana, em Londres, com representantes dos dois países, também incluiria o fim de restrições do governo Trump à frequência de estudantes chineses em universidades dos EUA.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, depois de acumular ganhos por dois pregões seguidos. O S&P/ASX 200 caiu 0,31% em Sydney, a 8.565,10 pontos.