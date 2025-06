Feira de Empregabilidade de curso de Porto Alegre oferece mais de 600 vagas

O Grau Técnico Porto Alegre promove, nesta quinta-feira (12), mais uma edição da Feira de Empregabilidade. O evento acontece das 9h às 16h, na própria unidade, localizada na avenida Alberto Bins, nº 376, Centro Histórico, e oferece mais de 600 oportunidades em vagas efetivas, de estágio, Jovem Aprendiz e vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

A ação é gratuita e não exige inscrição prévia. Basta comparecer com currículo atualizado e documento com foto para participar dos processos seletivos que acontecerão no local, diretamente com as empresas parceiras.

“Nosso compromisso é conectar nossos alunos e a comunidade às oportunidades reais do mercado de trabalho. A feira tem sido um importante elo entre quem busca uma colocação e empresas que precisam de mão de obra qualificada”, destaca a gestora da unidade Grau Técnico Porto Alegre, Manuela Zanon, por meio de nota da assessoria de imprensa.

Entre os cargos efetivos disponíveis estão recepcionista, vendedor, auxiliar comercial, balconista, operador de caixa, instrutor de academia, repositor, atendente de farmácia, atendente de bar, copeiro, auxiliar de higienização, auxiliar de cozinha, porteiro, vigilante, auxiliar de logística, auxiliar de produção, atendente de SAC e profissional de telemarketing.

As vagas de estágio, Jovem Aprendiz e exclusivas para PCDs abrangem diversas áreas, como administração de empresas, ciências contábeis, design gráfico, direito, educação física, engenharia civil, farmácia, fisioterapia, gestão comercial, gestão financeira, informática, jornalismo, letras, pedagogia, processos gerenciais, publicidade e propaganda, recursos humanos, técnico em administração, técnico em informática, técnico em marketing e técnico em enfermagem.

As centenas de vagas serão ofertadas por grandes empresas da região, como Grupo Zaffari, CIEE RS, Adecco, Central de Consultas, Droga Raia, Grupo GPS, FGTAS Sine, Óticas Urbana, Integrar-RS, Seibras Estágios, Redecidadã, Isbet e Kicoxinhas.

Além dos processos seletivos, o evento oferecerá serviços gratuitos à comunidade, como teste ocular, aferição de sinais vitais com profissionais da área da saúde e uma palestra especial com Kaká D’Ávila, às 10h, sobre o tema “Currículo e mercado de trabalho”, com dicas práticas para quem deseja se destacar nos processos seletivos.