Vendas de veículos no RS registram melhor mês no ano

O mercado automotivo no Estado registrou, em maio, o melhor resultado mensal desde o início do ano, tanto em número de emplacamentos quanto em taxa de crescimento. De acordo com dados do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos no Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS), foram comercializados 15.648 veículos no mês, o que representou 5,93% de alta. Em abril, a variação mensal já havia sido a maior até então (4,47%), mas as 14.772 vendas não superavam o resultado de janeiro (14.858).

"A nossa expectativa desde o início de 2025 é de fechar o ano com 5% de crescimento. No acumulado do primeiros cinco meses do ano, a variação foi de 20%, então estamos em um bom momento", explica o presidente do Sincodiv-RS, Jefferson Furstenau.

Com 7.989 vendas, o segmento de automóveis foi o segundo que mais cresceu em maio no Estado. Em unidades, representa 51,05% do total de emplacamentos do mercado automotivo. Também é o melhor resultado do setor no ano, bem à frente dos 7.170 veículos vendidos em janeiro.

O setor de comerciais leves apresentou retração de 0,73% em maio, com 2.326 emplacamentos. Para o presidente do Sincodiv-RS, no entanto, o cenário ainda é positivo, levando em consideração que o crescimento em abril havia sido de 12,05%. “O RS está muito bem posicionado no segmento de comerciais leves. Nós continuamos como o quinto estado com mais vendas, à frente, por exemplo, de Santa Catarina”, relata Furstenau.

Após alta em março, quando foram vendidas 749 unidades, o mercado de caminhões no Estado apresentou queda pelo segundo mês consecutivo. Em abril, foram comercializados 713 caminhões e, em maio, 699. Segundo Furstenau, o resultado ainda é consequência do fim da isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a aquisição de caminhões e ônibus. O benefício fiscal havia sido concedido pelo governo do Estado após a enchente do ano passado e posteriormente prorrogado até o dia 31 de março.

Embora estivesse incluído na isenção do ICMS mencionada anteriormente, e, com o fim deste alívio tributário, pudesse sofrer retração, o segmento de ônibus novamente apresentou alta nas vendas. Inclusive, foi o setor que mais cresceu em maio, com variação positiva de 18,18% e 143 unidades comercializadas. “O mercado de ônibus no Rio Grande do Sul tem um apelo muito forte de licitações, porque aproveita a carona de um movimento feito por várias prefeituras”, explica Furstenau.

Em relação às vendas de veículos eletrificados, a perspectiva também segue positiva. O número absoluto de vendas em maio (1.302) é o maior do ano, ainda que a variação de 22,25% seja menor que a observada em abril (22,55%). Entre os carros elétricos, seja automóveis ou comerciais leves, o crescimento foi de 40,05% no último mês.

Diante da maior oferta de empresas fabricantes, o governo federal anunciou, em novembro de 2023, a retomada da tributação de veículos eletrificados. Conforme cronograma divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a cobrança pela importação de carros elétricos será atualizada para 25% em julho. No mesmo mês do ano que vem, será alterada para 35%.

“O aumento dos impostos sobre veículos eletrificados tem a intenção de proteger a indústria nacional e também fazer com que as empresas estrangeiras instalem suas fábricas no Brasil e produzam os carros aqui”, explica Furstenau.

O grande problema do mercado de veículos no Estado, de acordo com o presidente do Sincodiv-RS, é o setor de duas rodas. “Nós temos uma CNH para motocicletas mais cara no RS do que no resto do País. Além disso, as rodovias pedagiadas cobram pedágio das motocicletas”, comenta Furstenau. Em maio, o segmento voltou a apresentar retração, desta vez de 1,58%. Ainda assim, o resultado no mês é o segundo melhor do ano (3.057 vendas).