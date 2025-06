Dólar abre em leve queda após anúncio de Haddad de recuo em alíquotas do IOF

O dólar abriu em leve queda na manhã desta segunda-feira (9) com os investidores avaliando o anúncio do ministro Fernando Haddad (Fazenda) de recuar das alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e sob a expectativa de um encontro entre Estados Unidos e China para debater a guerra comercial que os países travam.

Às 9h04, a moeda norte-americana caía 0,24%, cotada a R$ 5,5567. Na sexta-feira (6), o dólar encerrou com uma queda de 0,29%, a R$ 5,569, na contramão do avanço firme que a moeda apresentou no exterior.

É a menor cotação para a divisa americana desde 8 de outubro do ano passado, quando fechou em R$ 5,533. Na semana passada, o dólar acumulou uma queda de 2,63%, e no ano, já recuou 9,85%.

Já a Bolsa fechou praticamente estável, com uma queda de 0,09%, a 136.102 pontos, na contramão dos principais índices de Wall Street, que avançaram mais de 1%, refletindo o otimismo com o mercado de trabalho dos EUA.

O dólar chegou a subir no Brasil após o payroll, que veio forte, mas à tarde veio abaixo em razão do cenário doméstico. Na máxima do dia, às 12h16, atingiu R$ 5,619, uma alta de 0,57%, acompanhando o exterior até então.

O resultado acima do esperado do relatório de empregos payroll deu força às apostas de que o BC americano não terá tanto espaço para cortar juros no curto prazo, o que fez o dólar ganhar força ante a maioria das demais divisas.

Ao fim do pregão, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis divisas, subia 0,46%, a 99,19.