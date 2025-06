Alckmin diz que diálogo com o Congresso está bem encaminhado sobre medidas fiscais e IOF

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que as discussões sobre medidas que podem substituir a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), tema central das negociações fiscais do momento, estão "bem encaminhadas".

Em entrevista coletiva durante visita à Mistercryl, em Brasília, disse que o governo busca o equilíbrio das contas públicas por meio de um diálogo aberto com o Congresso. "A solução virá pelo método ideal: melhorar receita com eficiência e reduzir despesa, melhorando a eficiência do gasto público."

Ele reforçou que essa estratégia inclui tanto o aumento da arrecadação quanto o corte inteligente de despesas, sem detalhar quais medidas específicas seriam adotadas.



O vice-presidente também ressaltou o papel do diálogo na condução das negociações: "Quero destacar a prova de maturidade, de amadurecimento, o diálogo é o bom caminho, ouvir, dialogar e resolver, quem ouve mais erra menos."



Alckmin disse, ainda, que as propostas fiscais serão apresentadas em reuniões previstas para este fim de semana e início da próxima semana. "Vamos aguardar; a discussão vai ocorrer neste fim de semana e no início da semana", comentou, reforçando a expectativa de avanços nas tratativas.



Ele também afirmou que "o objetivo do governo é cumprir o arcabouço fiscal, ou seja, déficit zero", destacando a importância dessa meta para conter a inflação e evitar o aumento do endividamento público. "Essa é a boa política do ponto de vista econômico, não gastar mais do que arrecada."