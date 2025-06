Cesta de alimentos registra o valor de R$ 294,82 em maio no RS

O preço da Cesta de Alimentos do Rio Grande do Sul (PCA-RS) se manteve estável em maio, com valor médio de R$ 294,82. O indicador mostrou uma leve alta de 0,52% em relação a abril. No acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi de 3,95% - taxa inferior à variação registrada pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) no mesmo período, que foi de 5,4%. Na Região Metropolitana de Porto Alegre, o custo da cesta caiu 0,46% em maio, ficando em R$ 303,57. A maior alta ocorreu na região do Vale do Rio Pardo, com o PCA-RS atingindo R$ 289,2, uma alta de 2,6%. Já a queda mais expressiva ocorreu na Campanha, onde a variação foi de 2,48%, chegando a R$ 289,05.

Entre os grupos pesquisados, os cereais e leguminosas registraram a maior queda em maio, de 10,47%. No acumulado do ano, o declínio chega a 24,19%, o maior recuo entre os grupos analisados - mais que o dobro da redução registrada pelas frutas, segundo grupo com maior queda no mesmo período. O arroz branco foi vendido em maio a um preço médio de R$ 4,18, acumulando uma queda de 24% em 2025. O preço do feijão preto teve um recuo ainda maior no acumulado do ano, chegando a um declínio de 29,3%. No sentido oposto, as hortaliças apresentaram a maior alta em maio, com aumento de 6%. A elevação foi puxada pela cebola, cujo preço subiu 26,5% no mês, passando a ser vendida a uma média de R$ 3,99 o quilo - o maior aumento entre todos os itens pesquisados.

O tomate, que havia liderado as altas em abril, teve o maior recuo em maio, com queda de mais de 20%, sendo comercializado a R$ 7,98 o quilo. A segunda maior redução foi registrada no preço da laranja, que caiu 17,7% em maio, passando a ser encontrado nos supermercados a uma média de R$ 6,99 o quilo. O ovo de galinha, que vinha pesando no bolso das famílias, teve recuo de 12,6%, com preço médio de R$ 13,36 o quilo. Entre as carnes, o maior recuo foi do contrafilé, com queda de 2% em maio e valor médio de R$ 49,99 o quilo. No acumulado do ano, o corte registra retração superior a 7%. A coxa de frango aparece em seguida, com redução de 1,94%, sendo vendida a R$ 12,99 o quilo.

Os dados constam no mais recente Boletim de Preços Dinâmicos, publicado mensalmente pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual. O levantamento acompanha as variações de preço registradas nas Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas (NFC-e) de 65 alimentos, distribuídos em 12 grupos. A seleção de produtos considera os alimentos mais representativos na alimentação das famílias gaúchas, com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada pelo IBGE.