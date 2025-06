Sistema Fiergs inaugura laboratórios de ponta do Senai-RS

O Conecta RS 2025 marcou a inauguração de novos laboratórios do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), voltados à formação em telecomunicações e redes de computadores. O evento ocorreu nesta quinta-feira (5), na unidade Senai Visconde de Mauá, em Porto Alegre. A iniciativa, promovida pelo Sistema Fiergs, busca fortalecer a formação de talentos e contribuir para o desenvolvimento de um hub de conectividade no Rio Grande do Sul.

Um dos destaques da nova estrutura é o laboratório de comunicação móvel com tecnologia 5G, estruturado em parceria com a Huawei, com investimentos que, somados aos de outros fabricantes, ultrapassam R$ 2,5 milhões. A empresa investiu em equipamentos de ponta e esteve presente no evento com representantes e especialistas.

Os novos laboratórios serão utilizados em todos os níveis de ensino oferecidos pelo Senai-RS, da aprendizagem profissional à pós-graduação, e estão equipados para simular ambientes reais de operação, da comunicação de longa distância até a chamada "última milha", que atende o cliente final, com a tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical Network).