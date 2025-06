RGE encerra 1º trimestre de 2025 com avanços em investimentos e eficiência operacional

O Grupo CPFL, do qual a RGE faz parte, encerrou o primeiro trimestre de 2025 com desempenho sólido. O período foi marcado por crescimento de mercado e aumento dos investimentos.



Com presença consolidada no estado, a RGE, registrou um crescimento de 5,5% do consumo de energia, em comparação com o mesmo trimestre de 2024, impulsionado principalmente pelos segmentos rural (+15,9%), residencial (+8,3%) e industrial (+2,4%). Já os investimentos foram 19,8% superiores aos realizados no primeiro trimestre do ano passado, para expansão e modernização das redes, com foco no atendimento ao cliente.



“O Plano de Capex 2025-2029 da CPFL Energia, prevê o investimento de R$ 9,7 bilhões na RGE. Estamos focados em garantir eficiência operacional e uma relação próxima com nossos clientes. A redução da inadimplência mostra que as estratégias de cobrança estão mais assertivas, sempre com respeito e cuidado com a população gaúcha”, afirma Ricardo Dalan, diretor executivo da RGE.



A inadimplência da RGE, também apresentou uma tendência de queda no período, de Provisão para Devedores Duvidosos, com a redução de R$ 11,7 milhões, redução significativa em relação ao mesmo período de 2024. A melhora reflete ações mais eficazes de cobrança, somadas à menor incidência de eventos climáticos extremos no estado.



No campo socioambiental, a RGE segue executando ações estruturantes de sustentabilidade no estado. Em parceria com a Fetag-RS e a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema-RS), a distribuidora lidera um projeto de preservação e recuperação de áreas degradadas nos biomas Pampa e Mata Atlântica, contribuindo para a conservação da biodiversidade e a promoção de práticas sustentáveis nas comunidades rurais.