Dólar recua em linha com exterior em meio ADP fraco nos EUA, PMIs europeus e minério

O dólar renovou mínima intradia ante o real, cotado a R$ 5,6105 (-0,45%), reagindo à fraca criação de 37 mil empregos no setor privado dos Estados Unidos em maio, bem abaixo das previsões do mercado (+130 mil). Após os dados, o presidente Donald Trump afirmou que o presidente do Fed, Jerome Powell, precisa reduzir a taxa de juros, o que tem sido protelado pelo Fed em meio às incertezas sobre tarifas e fiscais nos EUA.



Além disso, o mercado de câmbio é pressionado pela queda global da divisa americana frente a outras moedas fortes e emergentes em meio ao avanço do minério de ferro na China e dados de PMIs de serviços na zona do euro e Reino Unido melhores que as previsões dos analistas.



No Brasil, o Tesouro Nacional deve vender títulos no exterior denominados em dólares, com papéis com duração de 5 e 10 anos, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast. Já o BC realiza dois leilões de linha cambial com recompra programada de até US$ 1 bilhão, das 10h30 às 10h35.



No exterior, a entrada em vigor das tarifas de 50% dos EUA a importações de aço e alumínio pesa também na precificação da moeda americana, enquanto a manutenção da sobretaxa de 25% ao aço e alumínio foi mantida para o Reino Unido, o que favorece também a libra.



O comissário para Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, disse que as negociações tarifárias com os EUA estão "avançando na direção certa" de forma rápida.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega a Paris, na França, onde cumpre agendas até a próxima segunda-feira, visando aprofundar as relações entre os dois países.



Na agenda interna, o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central (BC) afirmou que a política macroprudencial neutra segue adequada ao momento e que o crédito segue forte, apesar da elevação de juros e do endividamento de famílias e empresas.



A expedição de papel ondulado caiu 3,6% em abril, para 340.025 toneladas, mas foi o segundo maior volume expedido, entre os meses de abril, segundo a Empapel.