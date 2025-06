Empresas devem adotar Pix automático aos poucos; veja como será em 11 delas

começa a operar em bancos e instituições financeiras a partir do dia 16 O Pix automático, modalidade que permitirá a autorização e o agendamento de pagamentos recorrentes - como contas de água, luz, telefone, mensalidades escolares, academias e serviços de assinatura-

A adesão pelas empresas deve ocorrer de forma gradual. A Folha procurou 26 companhias que oferecem serviços com cobrança recorrente, como o débito automático tradicional, mas apenas 11 informaram estar estudando a implementação do novo sistema, sendo que algumas integram um projeto-piloto coordenado pelo BC (Banco Central).

A Sabesp, por exemplo, espera oferecer a opção no dia 16, ao passo que a Comgás só iniciará a modalidade em 2026, por exemplo. Com a função, que será lançada oficialmente pelo BC nesta quarta-feira (4), o cliente só precisa autorizar a operação uma vez, sem fazer um novo pagamento a cada cobrança.

Como funcionará o Pix automático?



Ao autorizar as cobranças por Pix automático, o cliente deverá definir algumas regras, como o valor máximo de cada pagamento. Caso não concorde com o valor da cobrança, será possível cancelar o agendamento do pagamento até as 23h59min do dia anterior à cobrança.

Caso não haja saldo suficiente na conta do cliente no momento do débito, serão feitas três tentativas de cobrança em um período de até sete dias. Durante esse prazo, o cliente será notificado das tentativas e poderá providenciar os recursos para manter o serviço ativo. A modalidade promete aposentar o débito automático no futuro.

- O cliente deve checar se a empresa (como sua academia ou seu serviço de streaming) oferecem o Pix automático como forma de pagamento

- Depois, será necessário autorizar o pagamento das cobranças e definir regras, como o valor máximo de cada pagamento e se vai usar ou não linha de crédito

- Periodicamente, nos dias anteriores ao pagamento, a empresa enviará a cobrança ao banco do pagador

- O banco agenda o pagamento e notifica o cliente, que pode conferir, antes do pagamento e no app da sua conta, se está tudo certo

- No dia previsto, o banco efetiva o pagamento da cobrança de acordo com as regras definidas na autorização

Veja os planos de algumas empresas



SABESP

A Sabesp diz que vai oferecer o Pix automático aos clientes e que está preparando toda estrutura operacional. Os testes estão sendo realizados desde as últimas semanas de maio.

"A Sabesp trabalha para que os clientes tenham acesso à nova modalidade de pagamento a partir do dia 16 de junho, porém, depende dos últimos testes operacionais a serem realizados próximos da data", afirma a empresa.



NETFLIX

A Netflix faz parte do "Programa Pioneiros" do Banco Central, que vem testando o Pix automático. Segundo a empresa, o recurso será apresentado inicialmente a um número restrito de usuários por um curto período de tempo. O objetivo da fase piloto é testar a estabilidade e experiência do usuário.



GLOBOPLAY

A Globoplay diz que o Pix automático será implementado por etapas a partir de junho e acompanhará a receptividade do modelo por meio de projeções de negócio e penetração territorial. A empresa foi uma das primeiras parceiras convidadas pelo Banco Central para integrar os testes iniciais e colabora com a modelagem do Pix automático desde o início do programa.



TIM

A TIM diz que a expectativa é lançar o modelo em breve, acompanhando o cronograma de implementação nacional. Segundo a operadora, o desenvolvimento da solução está em andamento. "A equipe responsável está trabalhando em parceria com instituições financeiras para garantir uma experiência segura e eficiente", afirma.



CLARO

A Claro diz que, em breve, irá oferecer a modalidade. A operadora, que está em fase de desenvolvimento e testes, informa que compartilhará a novidade com seus clientes assim que disponível.



VIVO/TELEFÔNICA

A Vivo afirma que ainda não há data definida para a implementação, mas irá incorporar a nova funcionalidade como forma de ampliar o acesso a soluções que aliam praticidade, segurança e autonomia ao usuários.



SEM PARAR

Os testes começaram no início do mês passado, e a expectativa é que a nova modalidade esteja disponível no início do terceiro trimestre.



COMGÁS

A Comgás diz que a implementação está em estudo e a expectativa é que o Pix automático seja disponibilizado aos consumidores no ano que vem.



ENEL

A Enel Brasil informa que está avaliando a nova modalidade e irá implementar o Pix automático. No momento, no entanto, não há previsão para a disponibilização da funcionalidade aos clientes.



BIO RITMO

A Bio Ritmo diz que "está de olho na novidade e está estudando a viabilidade da implementação da nova modalidade de pagamento para seus clientes". Caso seja possível, a academia diz que o Pix automático será implementado progressivamente.



HAPVIDA

A empresa diz que a adoção dessa modalidade está em fase de avaliação pela área financeira, com previsão de implementação em curto ou médio prazo.