Bolsas da Ásia seguem NY e fecham em alta, com Seul na liderança após eleição presidencial

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, um dia após Wall Street se aproximar um pouco mais de níveis históricos e com o mercado da Coreia do Sul liderando os ganhos diante da vitória do candidato oposicionista na eleição presidencial local.O índice Kospi saltou 2,66% em Seul, a 2.770,84 pontos, após o novo presidente sul-coreano, o esquerdista Lee Jae-myung, prometer hoje revitalizar a economia do país, retomar conversas com a vizinha Coreia do Norte e reforçar a parceria trilateral com os EUA e o Japão, em seu discurso de posse.Em outras parte da região asiática, o japonês Nikkei subiu 0,80% em Tóquio, a 37.747,45 pontos, o Hang Seng avançou 0,60% em Hong Kong, a 23.654,03 pontos, e o Taiex garantiu robusto ganho de 2,32% em Taiwan, a 21.618,09 pontos.Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,42%, a 3.376,20 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,92%, a 1.999,61 pontos.Ontem, as bolsas de Nova York tiveram ganhos generalizados pelo segundo pregão seguido, com o S&P 500 ficando a menos de 3% da máxima histórica atingida neste ano e em meio a um rali de ações de tecnologia liderado pela gigante de chips de inteligência artificial Nvidia, que voltou a superar a Microsoft como maior empresa dos EUA em valor de mercado.A questão tarifária também segue no radar. O presidente dos EUA, Donald Trump, postou hoje que é "extremamente difícil" fechar um acordo com o presidente da China, Xi Jinping, em um momento de impasse nas negociações comerciais entre os dois países. Nos últimos dias, o governo dos EUA vem sugerindo que Trump e Xi poderão conversar sobre tarifas ainda nesta semana.Trump também cumpriu a ameaça de dobrar as tarifas dos EUA sobre importações de aço e alumínio, para 50%, alíquota que entrou em vigor nesta quarta-feira.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, com alta de 0,89% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.541,80 pontos.