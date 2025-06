Sebrae RS leva debates sobre inovação em saúde para Gramado Summit 2025

O Sebrae RS marca presença no Gramado Summit 2025 com um espaço dedicado à inovação em saúde. De 4 a 6 de junho, o Palco Sebrae será o ponto de encontro para especialistas, líderes, startups e instituições públicas e privadas que estão na linha de frente das inovações que moldam o futuro do setor, que é um segmento estratégico para o Rio Grande do Sul e todo o Brasil.