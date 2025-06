Bolsas da Ásia fecham em alta com leve alívio nas tensões comerciais EUA-China

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, diante de um leve alívio nas tensões comerciais entre EUA e China e após dados fracos da manufatura chinesa reacenderem expectativas de novas medidas de estímulos.Liderando os ganhos na região asiática, o índice Hang Seng avançou 1,53% em Hong Kong, a 23.512,49 pontos, e o Taiex subiu 0,59% em Taiwan, a 21.126,93 pontos.Na China continental, os mercados voltaram de um feriado com ganhos moderados: o Xangai Composto teve alta de 0,43%, a 3.361,98 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 0,48%, a 1.981,39 pontos.Na contramão, o japonês Nikkei registrou perda marginal de 0,06% em Tóquio, a 37.446,81 pontos. Na Coreia do Sul, não houve negócios hoje devido à eleição presidencial local.O predomínio do apetite por risco na Ásia veio após os EUA decidirem estender por três meses, até o fim de agosto, a isenção de tarifas para alguns bens chineses, incluindo equipamentos para a fabricação de produtos de energia solar.Antes disso, EUA e China vinham acusando um ao outro de desrespeitarem a trégua tarifária de 90 dias anunciada no mês passado.Segundo a Casa Branca, os presidente dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, devem conversar sobre tarifas nesta semana.Os efeitos da disputa tarifária foram sentidos na manufatura chinesa. Em maio, o PMI industrial chinês caiu para 48,3, ficando abaixo da marca de 50 que indica contração da atividade pela primeira vez em oito meses, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com a Caixin. O indicador fraco, porém, alimenta esperanças de que Pequim seja mais agressivo na adoção de medidas de estímulo.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com alta de 0,63% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.466,70 pontos.