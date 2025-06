Cerca de 10% dos gaúchos não entregou o Imposto de Renda no prazo

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 terminou às 23h59 da última sexta-feira, dia 30 de maio. A Receita Federal encerrou o período com um volume de declarações recebidas abaixo do estimado. O período de entrega consolidou o uso da declaração pré-preenchida, que foi adotada por mais da metade dos declarantes (50,3%), podendo facilitar o processo e reduzir erros.

Ao todo, foram entregues 43.344.108 declarações em todo o país. Esse número, embora significativo, ficou abaixo da expectativa inicial da Receita, que previa o recebimento de 46,2 milhões de documentos.

No Rio Grande do Sul, o número final de declarações entregues foi de 2.952.225 e a previsão inicial era de 3,2 milhões, sendo que 54,6% dos gaúchos optaram pela Declaração Pré-Preenchida. Das cidades gaúchas, Porto Alegre foi a cidade com o maior índice de entrega no prazo (91,31%), e Rio Grande a com o menor (88,66%);

Entregas em prazo do Imposto de Renda ficaram abaixo das espectativas da Receita Federal Receita Federal/Divulgação/JC

Quem não entregou a declaração dentro do prazo ainda pode fazê-lo, mas estará sujeito à multa por atraso, que varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. A Receita Federal já iniciou o pagamento do primeiro lote de restituições, priorizando contribuintes com prioridade legal e aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida e pela restituição via Pix.