Empresa de Ibirubá aposta no bem-estar de funcionários para crescer

Motivar funcionários de forma a fidelizar a mão de obra é uma das estratégias da empresa Indutar, de Ibirubá (RS). Tradicional indústria de implementos agrícolas localizada na região do Alto do Taquari, a Indutar lançou iniciativa pioneira para fortalecer vínculos: a criação de um loteamento residencial exclusivo para seus funcionários.

A ação, segundo o assessor de Relações Institucionais da Indutar, Gustavo Stolte, foi uma forma de aliar as dificuldades de mão de obra qualificada com o crescimento da empresa. “Para uma empresa crescer, os funcionários têm que crescer juntos”, observou.

Para viabilizar o projeto, a empresa adquiriu uma área de 80 mil metros quadrados, que será destinada exclusivamente aos colaboradores. Ainda estão sendo definidos os critérios para a distribuição dos lotes, mas a ideia é vendê-los por cerca de metade do valor de mercado. Metritocracia e histórico na empresa estão entre os quesitos em processo de análise pela direção. Em paralelo, a empresa dá segmento à urbanização da área que vai abrigar 120 unidades. Conforme Stolte, no dia da divulgação, houve grande emoção dos funcionários. Isso porque, muitos deles, enfrentam deslocamentos de 80Km e até 100km diários para trabalhar.

A iniciativa nasceu de um canal de escuta interna, a chamada Caixa dos Sonhos, onde, durante confraternizações mensais com aniversariantes, os colaboradores podem compartilhar anonimamente seus desejos. O sonho mais recorrente, conta o assessor, foi o da casa própria. Desta forma, o loteamento será chamado Residencial Parque dos Sonhos. "Mais do que um benefício, este projeto é uma forma de reconhecer o papel fundamental que cada colaborador desempenha no crescimento da Indutar", destacou a direção da empresa.

A Indutar também desenvolve outros projetos para reforçar o compromisso com o bem-estar da equipe e se posiciona como exemplo de responsabilidade social e inovação no setor industrial gaúcho. Nesta última semana, por exemplo, Cuba foi o tema da Semana do Estrangeiro, período reservado a gastronomia e cultura de um determinado país de naturalidade de um dos funcionários. “É uma maneira de nos conectarmos, criarmos vínculos e valorizarmos quem faz a empresa crescer. Para nós, não existe a possibilidade de a empresa crescer sem os funcionários não estarem bem”, ressaltou. Por essa política, a Indutar recebeu no ano passado o prêmio Top Ser Humano, pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul – ABRH/RS, com empresa de qualidade para se trabalhar.

Prestes a completar 27 anos no mercado, a Indutar é especialista na produção de implementos agrícolas e vem conquistando espaço global com equipamentos próprios, desenvolvidos por sua equipe de engenharia. Um dos grandes destaques é o Rolo Faca Katrina, reconhecido como o rolo faca mais vendido do mundo. Este implemento reduz significativamente o uso de herbicidas e diminui em até 23% a presença de plantas daninhas, promovendo um impacto ambiental positivo. Além de contribuir para a sustentabilidade, o equipamento também aumenta a produtividade no campo, oferecendo vantagens competitivas aos agricultores. Mais do que produzir equipamentos eficientes, a Indutar adota uma postura proativa em relação à sustentabilidade. A empresa combina ideias, estratégias e práticas que são ecologicamente responsáveis e economicamente viáveis, com o objetivo de valorizar todos os aspectos de sua cadeia produtiva, especialmente o cuidado com o meio ambiente.