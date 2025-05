Badesul e Caf assinam aporte de U$ 30 milhões para o Rio Grande do Sul

O Badesul (agência de Fomento do Rio Grande do Sul) deu início nesta sexta-feira (30) ao processo de reestruturação de imagem da instituição. Durante evento na PUC, assinou cotrato de transferência para o Tecnopuc, além de protocolo com a Caf (Corporação Andina de Fomento para aporte de US$ 30 milhões. O valor será destinado à recuperação econômica do Rio Grande do Sul, por meio de crédito voltado aos municípios e ao fortalecimento de pequenas e médias empresas.

Ao celebrar 27 anos, o Badesul deve concluir dentro de alguns meses a transferência para o campus da universidade, junto ao Tecnopuc. De acordo com o presidente, não se trata apenas de ocupar um novo espaço, em função de limitações físicas do atual. “Vir para o Tecnopuc agrega muito de imagem e marca e reposiciona o Badesul, dando uma lufada de inovação e de rejuvenescimento na instituição. Isso não quer dizer que estaremos só focados em inovação, vamos continuar com os antigos cliente, mas com um novo olhar”, observou.

De acordo com Gastal, o aporte de recursos vindos da Caf serão usados para o financiamento de projetos voltados à sustentabilidade de prefeituras e micro e pequenas empresas. Aquelas impactadas pelos eventos climáticos do ano passado terão prioridade. Junto com os U$ 30 milhões, o Badesul está recebendo U$ 200 mil para contratação da Saras, uma metodologia de análise de riscos ambientais que .em projetos de longo prazo. “Estamos incorporando essa nova tecnologia no intuito de analisar estes projetos com esse novo olhar. Caso sobrem recursos, eles também poderão ser destinados a empresas não impactadas”, disse, ao observar que a linha deverá estar disponível dentro de, no máximo, 60 dias.

Esse é o segundo maior aporte internacional para o Badesul (o primeiro foi com o Funplata). De acordo com o presidente, a instituição tem uma estratégia de diversificação.

“Quanto mais diversificarmos nossa carteira de fundings, maiores as possibilidades de aumentarmos limites em outros bancos. Hoje o BNDES é o principal fundig, com limites de R$ 670 milhões. Esse aporte da Caf é o primeiro. Mas, pela caracteriza do Badesul, tenho certeza de que esses valores vão ir muito rápido para o mercado. Isso abre a possibilidade de mais aportes”, projetou. Gastal explica que, quanto mais linhas com exigências diferentes e juros melhores, mais alternativas para o empreendedor. “Nós buscamos a melhor linha para o cliente, financiamento de longo prazo para que as empresas se desenvolvam”, resumiu. Gastal também anunciou uma linha de R$ 500 mil para a retomada do microcredito.

A representante da Caf, diretora Estefânia Laterza de los Rios, festejou a parceria que, pretende, se desdobre em outras mais no futuro. “Estamos sempre em busca de mais parceiros. Mas, para chegar longe, nas pessoas, temos que trabalhar com quem entende. O Badesul faz esse papel”, observou. “Queremos continuar fazendo parte da história do Rio Grande do Sul”, acrescentou.

O evento também teve a presença do governador Eduardo Leite, para a assinatura do contrato e do protocolo com a Pucrs. Leite alinhou a assinatura com o Plano de Desenvolvimento Econômico para cumprir o papel de estímulo à economia. “O Badesul acessa diversos recursos de organismo internacionais. A cooperação com a Caf vem como uma injeção de recursos e com apoio técnico. A mudança de sede para o ecossistema da PUC vai alcançar ao Badesul a possibilidade de se aproximar da inovação, um dos pilares do nosso Plano”, salientou.

O evento também contou com a presença do reitor da Pucrs, Manuir José Mentges, do secretário estadual de Desenvolvimento, Ernani Polo, e do presidente da InvestRS, Rafael Prikladnicki.