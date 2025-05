Plataforma GovTech Place tem a proposta de acelerar inovação pública no Brasil

Com a proposta de promover um novo modelo de articulação entre o setor público e o ecossistema de inovação, a plataforma GovTech Place foi lançada nesta sexta-feira (30) durante o GovTech Summit que está sendo realizado no Centro de Eventos da PUCRS. A iniciativa tem o objetivo de acelerar a transformação digital no setor público, conectando desafios reais da gestão pública a soluções tecnológicas sustentáveis, escaláveis e orientadas a impacto. "O GovTech Place é um ponto de encontro entre desafios públicos e soluções tecnológicas. Colocamos à disposição de governos e startups um espaço estruturado de conexão e colaboração para acelerar a inovação pública no Brasil", afirma Téo Girardi, CEO Executiva do GovTech Summit.

Segundo Téo Girardi, a proposta do GovTech Place é promover um novo modelo de articulação entre o setor público e o ecossistema de inovação. Por meio da plataforma, gestores públicos poderão acessar soluções validadas e segmentadas por áreas temáticas; lançar desafios públicos e encontrar parceiros estratégicos; e contratar inovações com mais agilidade e segurança jurídica. A iniciativa conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs) e do governo do Reino Unido, por meio de um projeto de inovação aberta para governos desenvolvido em parceria com o Tecnopuc e o GovTech Lab. "Startups e empresas contarão com um ambiente estruturado para apresentar suas tecnologias, com apoio especializado para navegar o complexo universo regulatório e contratual do setor público", comenta.

No painel Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Brasil, Jamile Sabatini Marques, diretora de Inovação e Fomento da Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), destacou as novas oportunidades para o ecossistema de inovação no setor público. Porém, ela relata a falta de profissionais no País para atuar na área da inovação. O debate contou com a presença de Arthur Gibbon, diretor de Inovação da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec).

Com o objetivo de promover o uso de tecnologias para qualificar serviços e processos públicos, a Procempa firmou acordo de cooperação com o GovTech Hub e a PUCRS. A ideia é fortalecer o ecossistema de inovação voltado ao setor público. Através do incentivo à inovação aberta, ao empreendedorismo inovador e à modernização dos serviços, a iniciativa fomentará a utilização de tecnologia na solução de desafios públicos. Inicialmente com duração de dois anos, o convênio tem como primeira medida a designação de coordenadores de cada uma das instituições envolvidas, que serão responsáveis por articular a execução das atividades.

CREA/RS lança comitê de gestão de riscos

Durante o GovTech Summit, o Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul (CREA/RS) promoveu o evento "Engenharia: 365 dias de Reconstrução do Estado", que reuniu especialistas, lideranças públicas e privadas para discutirem estratégias de reconstrução e prevenção frente aos desafios climáticos. A presidente Nanci Walter destaca que foram discutidos temas como impactos geológicos, inspeções de risco, inovação na engenharia e distribuição de energia em situações extremas. O evento também marcou o lançamento do Comitê de Gestão de Riscos do CREA/RS e a instalação do Comitê Empresarial do Conselho, que tem a proposta de ampliar o diálogo entre os setores público e privado em favor da resiliência do Estado. O debate contou com a presença do engenheiro Matheus Borges dos Santos, assessor técnico do CREA/RS. Segundo Nanci Walter, o comitê empresarial nasce de uma concretização da estratégia de diálogo permanente com os agentes empresariais da construção, do agronegócio e da indústria, reconhecendo a relevância para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.