Connection Terroirs cresce como expressão nacional

de Gramado As manifestações na solenidade de abertura da 8ª edição do Connection Terroirs do Brasil, quarta-feira (28) à noite, no Palácio dos Festivais, em Gramado, evidenciaram a evolução do evento, que conquistou visibilidade nacional e começa a engatinhar os primeiros passos rumo à internacionalização. O evento, que segue até sábado (31), reúne 52 representações de indicações geográficas (IGs) de 16 estados brasileiros. “São produtos genuinamente brasileiros”, definiu Marta Rossi, CEO da Rossi & Zorzanello, realizadora do evento em conjunto com o Sebrae. Também participam representantes da Itália para a celebração dos 150 anos de imigração italiana no Rio Grande do Sul e da Costa Rica.Atualmente, o Brasil tem 134 IGs certificadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). As duas mais recentes participam do Connection: a carne de onça, do Paraná, e a cerâmica da comunidade de Alegria, do Ceará. No encerramento da solenidade de abertura as 17 indicações geográficas que participam pela primeira vez do evento, dentre elas as duas mais novas, receberam um troféu de reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem.Marta Rossi ainda destacou a importância do tema para o desenvolvimento econômico e do turismo, atuando como ferramenta com grande poder de transformação de um território. “O Sebrae nos desafiou a ingressar nesse segmento de mercado e somos extremamente gratos a essa provocação”, frisou. Lembrou que, no ano passado, mesmo com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, expositores de todo Brasil participaram em uma demonstração de credibilidade no evento.Eduardo Zorzanello, também CEO da Rossi & Zorzanello, exaltou o papel da agricultura familiar como alicerce dos produtos com indicação geográfica. “É importante valorizarmos a base. E aqui temos 14 agroindústrias. O Connection vai além de um evento de negócios, de experiências únicas: trabalha o poder da inclusão pela educação”, referiu.O prefeito em exercício de Gramado, Luia Barbacovi, ressaltou a importância do turismo para as agroindústrias, que somam mais de 100 na cidade. Frisou que Gramado entendeu esta necessidade de conexão, o que garantiu o fim do êxodo rural. “Os jovens que, no passado, deixavam as propriedades por falta de expectativas, agora estão ficando e muitos retornando, porque a conexão com o turismo está gerando renda e oportunidades de crescimento”, afirmou.De acordo com Joel Vieira Dadda, diretor-superintendente do Sebrae RS, o evento representa a força da origem da terra e da tradição, levada adiante por produtores e famílias que mantêm vivas suas heranças locais. “Acreditamos em gente que transforma saberes em negócios, em territórios, em experiências”, afirmou. Lembrou que o estado, com 14 indicações geográficas, é o terceiro com maior número no país.O cônsul da Itália no Rio Grande do Sul, Valério Caruso, assinalou que o Rio Grande do Sul pode se tornar um destino turístico, razão para que o consulado intensifique negociações para assegurar uma rota aérea entre a Itália e o estado. Representando o governador Eduardo Leite, o secretário do Turismo, Ronaldo Santini, frisou que o evento valoriza o que é feito nas regiões e protege aquilo que as diferencia.O Connection Terroirs do Brasil chega à sua oitava edição com o objetivo de valorizar, fomentar e impulsionar a comercialização dos produtos brasileiros reconhecidos com indicação geográfica, atestando a qualidade e a identidade de produtos ligados ao seu território de origem. Também gera oportunidades de negócios e busca desenvolver o potencial turístico dos locais onde estão inseridas essas produções certificadas.Um dos destaques é a exposição de produtos certificados que ocorre na Rua Coberta, com acesso gratuito ao público. Os visitantes podem degustar e comprar os produtos expostos. No mesmo local também há exposições de produtos de agroindústrias familiares de Gramado e com o Selo Sabor Gaúcho. O público ainda participa da arena gastronômica com chefs renomados, wine bar com degustação de vinhos certificados e arena de cafés de origem controlada. No Palácio dos Festivais ocorrem, até esta sexta (30), palestras sobre temas como valorização da marca, sustentabilidade, cooperativismo, mercado de experiências e a força da origem, entre outros. Para esta parte do evento, o participante precisa se inscrever em connectionexperience.com.br/ingressos.