Bolsas da Ásia fecham em alta após tribunal bloquear tarifas recíprocas de Trump

As bolsas asiáticas fecharam em alta significativa nesta quinta-feira, à medida que investidores comemoraram decisão de um tribunal dos EUA de bloquear parte das tarifas do governo Trump.Liderando os ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,89% em Seul, a 2.720,64 pontos, enquanto o Nikkei subiu 1,88% em Tóquio, a 38.432,98 pontos, e o Hang Seng garantiu alta de 1,35% em Hong Kong, a 23.573,38 pontos.Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,70%, a 3.363,45 pontos, interrompendo uma sequência de cinco pregões negativos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,40%, a 1.993,04 pontos.Na contramão, o Taiex registrou perda marginal de 0,05% em Taiwan, a 21.347,30 pontos.O predomínio do apetite por risco na região asiática veio após o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA invalidar ontem as chamadas tarifas "recíprocas" impostas por Washington a parceiros comerciais, com o argumento de que o presidente Donald Trump excedeu sua capacidade de usar esse tipo de instrumento.Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 0,15% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.409,80 pontos.