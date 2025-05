Projeto de trem para Gramado é apresentado em Brasília

A empresa SulTrens e o Governo do Estado participaram, nesta quinta-feira, no Ministério dos Transportes, em Brasília, do Workshop de Transporte Ferroviário de Passageiros, onde foi apresentado o projeto de trem que irá unir Porto Alegre a Gramado, na Serra Gaúcha. Assistiram à apresnetação o presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) e o secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, além de especialistas e representantes do setor para debater o desenvolvimento do transporte ferroviário regional de passageiros, a sinergia com a mobilidade urbana, modelos operacionais e o fortalecimento da indústria nacional.

Tramitando pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt), o projeto passa por discussões sobre o Estudo de Viabilidade Técnica. Em uma previsão otimista, o Termo de outorga na modalidade de autorização poderá ser assinado em até dois meses, caso sejam atendidos os requisitos legais. A projeção é da procuradora setorial da Selt, Andrea Flores Vieira. “Solicitamos à empresa alguns documentos, como a apresentação do cronograma e o número de empregos diretos e indiretos a serem gerados. Caso esses pedidos sejam atendidos, já é possível a assinatura”, observou a procuradora.

Andrea Flores acompanhou a apresentação em Brasília junto com o administrador da Sultrens, Renato Ely, responsável pelo projeto que pretende reconectar a capital com a Região das Hortênsias. A linha férrea, uma vez concretizadas, será a primeira ferrovia no Brasil a ser concedida por um Estado. “Se tornará um leading case”, observou, aos nominar a referência que se tornará a via.

De acordo com o procuradora, o governador Eduardo Leite e o secretário da Selt, Juvir Costella, pediram “um olhar especial” para o projeto, em função do impacto que a inciativa terá no Rio Grande do Sul. Segundo ela, cabe ao Estado viabilizar, dar apoio e atender como prioridade projetos que tragam desenvolvimento ao Estado.

A Sultrens, empresa formada pela RG2E Engenharia Consultiva e pela STE Engenharia projeta um investimento previsto de R$ 3 bilhões, com recursos privados. Pelo traçado, a viagem levará pouco mais de 1 hora, com saída do aeroporto Salgado Filho.

Durante o evento, o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, ressaltou o novo momento para o setor. “O investimento em infraestrutura de transporte público é uma das medidas mais impactantes que instituições públicas e privadas podem adotar para reduzir a congestão e as emissões, aumentar a resiliência urbana e tornar as cidades mais inclusivas e produtivas economicamente”, disse.