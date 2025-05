RS registra saldo positivo de 8.678 vagas formais em abril

Em abril deste ano, o Rio Grande do Sul registrou um saldo positivo de 8.678 empregos com carteira assinada, resultado de 142.358 admissões e 133.680 desligamentos. O balanço é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Em março, o balanço do Estado já havia sido positivo, com 8.960 postos. Com isso, no acumulado do ano, o saldo está no azul no Rio Grande do Sul, com 75.525 empregos.



No mês passado, o Estado apresentou desempenho positivo em quatro dos cinco grandes grupos econômicos analisados. O principal destaque foi Serviços, registrando saldo positivo de 5.722 vagas. Na sequência, aparecem o de Indústria (+3.922), Comércio (+2.282) e Construção (+481). A queda apareceu somente no segmento de Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com saldo negativo de -3.729.



No País, todas as 27 Unidades da Federação tiveram saldos positivos no Caged em abril. As maiores criações líquidas de postos de trabalho, em números absolutos, ocorreram em São Paulo (+72.283), Minas Gerais (+29.083) e Rio de Janeiro (+20.031). Os menores saldos foram de Alagoas (+414), Roraima (+669) e Acre (+760).