Sindienergia-RS e Badesul realizam primeiro encontro do Programa Municípios Renováveis

O primeiro encontro do Programa Municípios Renováveis começa pela região Sul do Estado. Com foco na interiorização da transição energética e no incentivo ao uso de fontes limpas, a iniciativa reunirá lideranças políticas, empresariais e acadêmicas na próxima terça-feira (3), no município Piratini.

No encontro, serão debatidas alternativas para o fortalecimento de cadeias produtivas ligadas à energia solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, biogás e hidrogênio verde. A programação também inclui oportunidades de financiamento, capacitação técnica e apoios institucionais para transformar vocações regionais em projetos concretos.

A iniciativa é do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), em parceria com o Badesul e apoio do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme nota do sindicato, o evento acontecerá na Câmara de Vereadores, com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Piratini.

A presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal, e o presidente do Badesul, Claudio Gastal, assinaram, em abril, no South Summit, o termo de cooperação que formaliza o programa para o Rio Grande do Sul. A proposta é fomentar o engajamento das administrações municipais, capacitar gestores públicos e oferecer suporte técnico para identificar o potencial energético de cada região, alinhando as estratégias locais às diretrizes nacionais de sustentabilidade.

“A transição energética precisa ser democrática, incluindo todos os territórios nesse processo. O Programa Municípios Renováveis vai capacitar gestores e oferecer suporte técnico para identificar o potencial energético de cada região, alinhando ações locais às diretrizes nacionais”, afirma a Daniela. “Nosso compromisso inclui apresentar as melhores soluções financeiras para viabilizar projetos sustentáveis”, complementa Gastal.

A realização do encontro em Piratini integra um movimento mais amplo do Badesul para impulsionar a sustentabilidade no Estado. No South Summit Brazil 2025, a agência lançou iniciativas como a linha de financiamento Badesul Cidades +Verdes e o Programa Municípios Renováveis, este em parceria com o Sindienergia-RS. A ação também se conecta ao projeto Badesul na Estrada, que leva informações sobre linhas de financiamento a diferentes regiões, aproximando as oportunidades de desenvolvimento das realidades locais.