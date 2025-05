Certel comemora retorno da geração de energia na hidrelétrica Salto Forqueta

A Certel restabeleceu nesta semana a geração de energia da sua hidrelétrica Salto Forqueta, no Rio Forqueta, entre os municípios de Putinga e São José do Herval. Conforme nota da cooperativa, passado um ano do evento climático histórico que atingiu o Estado, a usina foi um dos locais severamente prejudicados pela enchente.

Ela teve sua geração paralisada, em decorrência do desmoronamento da ombreira direita junto à barragem e da destruição da casa de máquinas do empreendimento. Segundo o presidente da Certel, Erineo José Hennemann, a associação investiu em torno de R$ 45 milhões na reconstrução.

Ele também observa que, mesmo com sua obra inicial tendo sido construída respeitando todos os critérios de segurança, tanto que a barragem permaneceu intacta depois da enchente, agora, a reconstrução está garantindo que todo o empreendimento se torne ainda mais seguro. “Temos um compromisso muito grande com os nossos associados, e sempre prezamos por serviços e realizações plenamente de acordo com as normas do setor elétrico brasileiro”, enfatiza o dirigente.

De acordo com o vice-presidente da cooperativa, Daniel Luis Sechi, a retomada de geração da hidrelétrica é essencial para potencializar o desenvolvimento da Certel e de todos os seus associados. “É uma satisfação imensa podermos contar novamente com a energia gerada pela Salto Forqueta, a primeira usina moderna construída por nossa cooperativa”, frisa.

Sechi complementa que a usina garantirá um abastecimento potente e contínuo às comunidades e também serve de inspiração para a Certel continuar investimentos, a exemplo da hidrelétrica Bom Retiro, no Rio Taquari, entre Cruzeiro do Sul e Bom Retiro do Sul, e da hidrelétrica Vale do Leite, também no Rio Forqueta, entre Pouso Novo e Coqueiro Baixo.