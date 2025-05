Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após rali em NY com alívio tarifário

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com leves variações nesta quarta-feira, após Wall Street reagir com um rali ontem à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de adiar a imposição de uma tarifa de 50% a produtos da União Europeia até 9 de julho.



O índice japonês Nikkei ficou estável em Tóquio, em 37.722,40 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,53% em Hong Kong, a 23.258,31 pontos, e o Taiex registrou ligeiro ganho de 0,10% em Taiwan, a 21.357,72 pontos.



Na China continental, o Xangai Composto ficou bem perto da estabilidade, com baixa marginal de 0,02%, a 3.339,93 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,28%, a 1.965,45 pontos.



Com desempenho mais robusto, o sul-coreano Kospi avançou 1,25% em Seul, a 2.670,15 pontos, impulsionado pelos fabricantes de semicondutores Samsung Electronics (+3,71%) e SK Hynix (+2,72%), em meio às expectativas para o balanço da Nvidia. A gigante americana de chips de inteligência artificial (IA) divulga resultados trimestrais no fim da tarde de hoje.



O comportamento misto da Ásia veio após as bolsas de Nova York saltarem até quase 2,5% ontem, na volta de um feriado nos EUA, em reação ao recuo de Trump na ameaça de tarifar importações da UE em 50% já a partir de 1º de junho. No fim de semana, o presidente americano adiou a possível tarifa para 9 de julho, reabrindo o caminho para negociações com o bloco europeu.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, interrompendo uma sequência de três pregões positivos. O S&P/ASX 200 caiu 0,13% em Sydney, a 8.396,90 pontos.