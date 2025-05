Indústria calçadista deve crescer entre 1,4% e 2,2% em 2025

O crescimento na produção de calçados deve ficar entre 1,4% e 2,2% em 2025, alcançando entre 942 milhões e 949 milhões de pares produzidos. Desses, cerca de 100 milhões devem ser exportados, uma projeção de incremento entre 1,2% e 4,1%. As projeções foram detalhadas no Análise de Cenários, apresentação on-line realizada na manhã do dia 27 de maio pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

Conduzida pela coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck, e pelo doutor em Economia Marcos Lélis, a iniciativa também destacou os ambientes na economia brasileira e internacional. Segundo Lélis, em 2025, mesmo diante das instabilidades internacionais provocadas pela guerra tarifária entre Estados Unidos e China, a economia mundial deve crescer em torno de 3%. O FMI aponta a projeção de incremento de 4% no PIB chinês, ao passo que o norte-americano deve crescer 1,8%. “É uma projeção que deve cair, levando em consideração a queda de 0,3% do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre”, prevê Lélis.

Já a economia brasileira, conforme o FMI, deve crescer 2% em 2025, valor que, diferentemente da projeção norte-americana, deve ser maior. “Devemos fechar com um crescimento de cerca de 2,5%”, projeta o economista. Lélis destaca que a economia brasileira cresceu 3,9% no primeiro trimestre, impulsionada, sobretudo, pela safra agrícola, pela renegociação do crédito consignado, pelo aumento dos rendimentos médios mensais (R$ 3.318,00 o maior da série histórica) e pela queda no desemprego.

Calçados

O reflexo do crescimento da economia brasileira deve ser sentido na indústria calçadista, já que mais de 85% das vendas do setor ficam no mercado doméstico. Tendo crescido 4,3% em 2024, com uma produção que alcançou 929 milhões de pares, a maior em 11 anos, o setor deve seguir ancorado no mercado interno em 2025. “O consumo aparente deve crescer entre 1,8% e 2,5% em 2025. Mas, diferentemente do ano passado, quando as exportações caíram 17,7%, devemos ter um incremento também no mercado internacional, entre 1,2% e 4,1%, alcançando mais de 100 milhões de pares exportados”, prevê Priscila.