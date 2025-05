Confiança da construção cai 0,3 ponto em maio, a 93,3 pontos, após recuar 1,4 em abril

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 0,3 ponto porcentual na passagem de abril para maio, a 93,3 pontos, após ter recuado 1,4 ponto em abril, informou nesta terça-feira, 27, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado, a média móvel trimestral do índice recuou 0,3 ponto.



"É importante destacar que uma maior parcela das empresas da construção mantém-se otimista com a demanda futura e sinaliza aumento das contratações de pessoal nos próximos meses. No entanto, o otimismo tem arrefecido e as dificuldades com o ambiente de negócios continuam evoluindo de forma negativa, mantendo a confiança no terreno do pessimismo moderado", afirmou, em nota, a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo.

Segundo Castelo, a despeito da perspectiva de crescimento dos investimentos na infraestrutura e no mercado imobiliário, tem pesado mais o cenário adverso de alta dos juros, dos custos e, principalmente, das incertezas.



Houve, nesta leitura, recuo de 0,4 ponto do Índice de Situação Atual (ISA-CST), a 92,2 pontos. Já no Índice de Expectativas (IE-ICST) o recuo foi de 0,2 ponto, a 94,6 pontos.



O Nível de Utilização da Capacidade (Nuci) da Construção subiu 0,8 ponto porcentual, para 79,5%. O Nuci de Mão de Obra avançou para 81% e o de Máquinas e Equipamentos subiu para 73,6%.