Com volume fraco por feriado em NY, Ibovespa sobe 0,23%, a 138,1 mil pontos

Sem a referência de Nova York no feriado do Memorial Day, e à espera de uma agenda carregada na semana, com leituras sobre a inflação e o Produto Interno Bruto (PIB), nos Estados Unidos e no Brasil, o Ibovespa teve uma segunda-feira comportada, em que oscilou cerca de mil pontos entre a mínima (137.794,97) e a máxima (138.799,68) da sessão. Ao fim, marcava leve alta de 0,23%, aos 138.136,14 pontos, bem distante dos ganhos observados na Europa. Por lá, os principais mercados encerraram em forte alta após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiar a imposição de tarifas de 50% sobre produtos da União Europeia, de junho para julho.Assim como nos mercados europeus, o volume de negócios na B3 foi enfraquecido pelo feriado nos Estados Unidos: o giro foi de apenas R$ 10,9 bilhões nesta abertura de semana. Em maio, o Ibovespa acumula alta de 2,27% e, no ano, avança 14,84%."Dia morno para o Ibovespa, mas buscando recuperação desde a sexta-feira após a mancha deixada pelo aumento do IOF anunciado pelo governo no fim da tarde de quinta-feira", diz Rubens Cittadin, operador de renda variável da Manchester Investimentos. "A oposição já entrou com um pedido para derrubar essa medida do governo em relação ao IOF, e a gente tem, obviamente, todo o contexto do Trump que causa volatilidade no mercado", observa Alison Correia, analista e co-fundador da Dom Investimentos.A progressão do Ibovespa foi contida nesta segunda-feira pelo desempenho da principal ação da carteira, Vale ON, que cedeu 0,57%. O dia foi misto para as cotações do petróleo e também para as ações de Petrobras (ON +0,03%, PN -0,32%).A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta segunda que tanto a gasolina quanto o diesel estão abaixo do preço de paridade internacional, e que a empresa pode reduzir seus preços nas refinarias caso a cotação do petróleo continue caindo - o que contribuiu para o desempenho cauteloso do papel na sessão.Por outro lado, o dia foi em geral positivo para as ações dos maiores bancos, com destaque para recuperação parcial em BB ON (+1,02%), que acumulou perdas desde o anúncio do balanço do primeiro trimestre, e ainda cede quase 15% no mês. Na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão, destaque para Assaí (+5,97%), Azul (+4,81%) e Braskem (+4,15%). No lado oposto, Raízen (-7,94%) JBS (-3,63%) e Petz (-3,13%).