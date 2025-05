Sinduscon homenageia ex-presidente em galeria de fotos

Na tarde desta segunda-feira (26), o Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) realizou o descerramento da fotografia do engenheiro Aquiles Dal Molin Junior, que presidiu a instituição de 2017 a 2022. O evento contou com a presença de autoridades, representantes da imprensa, empresários do setor, amigos e familiares do ex-presidente.



Além da presença de autoridades, Aquiles foi recebido pelo atual presidente do sindicato, Claudio Teitalbaum, eleito em 2022, que destacou a atuação de seu antecessor no enfrentamento a desafios da gestão, marcada especialmente pela pandemia de Covid-19, isolamento social e posterior flexibilização.



“O Aquiles fez uma gestão bastante construtiva, entendo que o maior desafio foi a Covid, e nesse momento ele fez uma articulação entre toda a cadeia, o setor. Promovemos uma digitalização e uma modernização muito forte no processo de comunicação da casa. Embarcamos em alguns desafios também, com o próprio centro de treinamento do Sinduscon, todo online, com aulas pela ferramenta do YouTube, o Sinduscon Lives. Então, foi uma gestão bastante propositiva, com muitos desafios, e fechamos com essa homenagem a ele como ex-presidente”, disse atual diretor, Teitalbaum.



Aquiles Dal Molin Junior é engenheiro graduado pela Universidade de Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em 1982 e possui vasta experiência com obras residenciais, comerciais e industriais, além de ser diretor da empresa Engenhosul Obras Ltda. Para ele, a homenagem certifica e marca seu legado como gestor da entidade.