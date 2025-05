BNDES amplia em R$ 300 bilhões investimentos na Nova Indústria Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou, nesta segunda-feira (26) a ampliação dos investimentos para o programa Nova Indústria Brasil (NIB), em 13,7%. O valor passará dos R$ 259 bilhões previstos para R$ 300 bilhões.O anúncio foi feito pelo presidente do banco, Aloizio Mercadante, em evento no Rio de Janeiro.Até o momento, o BNDES já investiu R$ 205 bilhões no NIB, dos quais R$ 56,2 bilhões foram para a agropecuária, R$ 7,1 bilhões para a saúde, R$ 5,8 bilhões para a infraestrutura, R$ 49,6 bilhões para a digital, R$ 17,6 bilhões para a descarbonização e R$ 23,9 para a defesa."De 2022 a 2024, nós aumentamos em 132% o crédito para a indústria brasileira. Nós mais do que dobramos o volume de crédito para a indústria brasileira", disse Mercadante. "Nós estamos aumentando em 41 bilhões de reais do orçamento para indústria".Durante o evento no Rio, Mercadante criticou a alta da taxa de juros que ele considera "um ponto fora da curva sob qualquer perspectiva que a gente analise a economia brasileira". "Vamos baixar a Selic, porque tem espaço para fazer de forma gradual, segura e sustentável".